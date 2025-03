Opmerkelijke oplossing voor PSV: 'Misschien zeg ik nu iets heel geks'

Tommie van der Leegte komt met een opmerkelijke suggestie om de defensieve malaise bij PSV op te lossen. De oud-middenvelder zou het een goed idee vinden als PSV in het vervolg met op het middenveld speelt en dat dan zijn plek centraal achterin opvult. Van der Leegte denkt dat PSV daarmee meer power op het middenveld krijgt, terwijl er ook meer voetbal van achteruit komt.

Aletha Leidelmeijer stipt bij De Eretribune op ESPN de 'defensieve malaise' bij PSV aan en benoemt dat de Eindhovenaren in het kampioensjaar 21 treffers tegen kregen en nu al op 29 tegendoelpunten staan. "Waarvan zestien in 2025", haakt Been in. "Dat is best wel heel veel en dat heeft ook te maken met de samenwerking in met name de laatste lijn. Dat ze toch wel heel makkelijk de goals weggeven."

"Sommige tegendoelpunten vallen ook niet te verklaren", vervolgt Been, die vervolgens enkele voorbeelden aanhaalt uit het duel tussen Go Ahead Eagles en PSV (3-2). In de ogen van de analist zag de regerend landskampioen er bij alle tegentreffers niet goed uit. "Dit is toch wel een probleem wat terugkeert bij dit elftal omdat het gewoon niet echte verdedigers zijn."

PSV mist Ramalho

De analist weet dan ook waar het aan schort bij PSV. "Vorig jaar hadden ze Teze en Dest, wat natuurlijk twee uitstekende backs waren, en ze hadden Ramalho erbij. Iedereen deed altijd lachwekkend over hem omdat hij aan de bal niet de beste verdediger was. Met name tegen de kleine clubs en bij spelhervattingen, wat ook een groot probleem is bij dit PSV, daar stond hij wel zijn mannetje en haalde hij heel veel ballen weg", gaat Been verder.

Karim El Ahmadi stelt vervolgens dat PSV vorig seizoen met Teze een extra centrale verdediger had en dat het nu met de twee backs anders ingevuld wordt. "Dat is eigenlijk gewoon slecht geregeld door PSV", stelt Jan Joost van Gangelen. "Het is verbloemd omdat het zo goed ging al die tijd", verklaart Been.

Karsdorp 'mispeer' van PSV

Van der Leegte merkt ook een ander probleem op bij PSV. "Uiteindelijk denk ik dat ze ook iets meer van Karsdorp hadden verwacht", haakt hij in. "Dat is een mispeer", onderbreekt Van Gangelen de analist. "Iedereen was er blij mee toen hij kwam, maar ik heb het idee dat hij nooit fit is geweest. Ook als hij speelde was hij niet honderd procent fit, zo oogde het tenminste", aldus Van der Leegte.

Leidelmeijer verwacht dat PSV veel zal hebben aan de terugkeer van Dest, maar dat hij nog wel op de weg terug is. Van der Leegte ziet liever dat Mauro Júnior blijft staan. "Hij is een van de beteren dit seizoen. Er is eerst gezegd: hij is de ideale twaalfde man. Alleen ik denk dat je hem nu als eerste op het wedstrijdformulier zet."

Van der Leegte oppert opmerkelijke wijziging bij PSV

Been vindt dat PSV in het centrum van de verdediging iets mist. "Flamingo heeft echt geweldige wedstrijden gespeeld, maar aan het begin van het seizoen wilden ze eigenlijk Sepp van den Berg halen en die konden ze niet betalen. PSV ontbeert echt een échte verdediger", is de analist duidelijk.

Van der Leegte heeft wel een suggestie. "Als je Flamingo en Schouten een keer omdraait. Misschien zeg ik nu iets heel geks hè. Flamingo pakt wel meer ballen af en misschien heb je net iets meer power nodig op het middenveld. Schouten vind ik van achteruit wel prima. Wat hij daar gespeeld heeft, dat heeft hij aardig gedaan. Hij zet het wel neer en hij speelt de ballen goed in. Probeer dat eens een keer", stelt hij.

De plek centraal achterin is Schouten niet onbekend. De 28-jarige middenvelder speelde daar in zijn tijd bij PSV al elfmaal in de afgelopen twee seizoenen. Voor Flamingo is het middenveld geen onbekend terrein, aangezien hij daar bij FC Utrecht 27 keer gespeeld heeft in het afgelopen seizoen.

