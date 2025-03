Doelpuntenmaker Jurriën Timber begint na monsterzege op PSV meteen over Ajax

Arsenal-verdediger was dinsdagavond extra gebrand op een zege op PSV, zo zegt de verdediger na afloop van de wedstrijd die eindigde in een vernietigende 1-7 voor The Gunners. Dat had alles te maken met zijn verleden bij rivaal Ajax, zo legt Timber uit voor de camera's van Amazon Prime Video.

Timber tekende dinsdagavond hoogstpersoonlijk voor de openingstreffer in het Philips Stadion. De verdediger troefde zijn goede vriend Noa Lang af in de lucht en kopte de 0-1 tegen de touwen, die uiteindelijk het startsein bleek voor een zeer pijnlijke avond voor alles en iedereen die PSV een warm hart toedraagt. "Het was een geweldige voorzet (van Declan Rice, red.) en een goede kopbal. Het is mooi om de score te openen", citeert Ajax Showtime uit het bewuste interview met Timber.

Dat Timber (23) tussen 2014 en 2023 het shirt van Ajax droeg, zorgde voor extra motivatie bij de verdediger. "PSV is een rivaal van Ajax, dus ik moest hier winnen", aldus de doelpuntenmaker, die in zijn elfde wedstrijd tegen de Eindhovenaren voor het eerst trefzeker was. Door de enorme afstraffing van PSV staat Arsenal met meer dan anderhalf been in de kwartfinale van de Champions League: "Een geweldige prestatie van het team", jubelt Timber. "Ik ben trots op de jongens. We hebben vandaag in de Champions League weer laten zien dat we tot veel in staat zijn."

Uitgerekend Timber zet Arsenal op 1-0! ❤️‍🔥

De Nederlander wint het kopduel van Noa Lang en knikt binnen.. 🫣#ZiggoSport #UCL #PSVARS pic.twitter.com/DVWtrSWmo6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 4, 2025

