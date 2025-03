Zo reageerde de groepschat van Ajax op de nederlaag van PSV

Ajax is hard op weg naar het kampioenschap, maar weigert dit vooralsnog uit te spreken. De Amsterdammers richten zich vooral op zichzelf, zo maakten Francesco Farioli en na afloop van de zege op Almere City (0-1) maar weer eens duidelijk. Volgens Voetbal International bleef het zaterdagavond na de nederlaag van PSV bij Go Ahead Eagles (3-2) zelfs ‘muisstil’ in de groepschat van Ajax.

Tegen alle verwachtingen in gaat Ajax met nog tien wedstrijden te gaan ruim aan kop in de Eredivisie. In de winterstop had PSV nog een voorsprong van zes punten op de ploeg van Farioli, maar inmiddels is het gat acht punten in het voordeel van de Amsterdammers. Afgelopen speelronde liep PSV, ondanks een 1-2 voorsprong, weer tegen een nederlaag aan bij Go Ahead Eagles, terwijl Ajax zelf nipt won in Almere. Toch willen de spelers en Farioli nog niet spreken over de landstitel.

“We hebben geen verbod gekregen, maar we hebben heel veel ervaren spelers in de groep die al in deze positie zijn geweest”, wordt Baas na de wedstrijd geciteerd door Voetbal International. De verdediger legt uit dat Ajax weet dat het vooral naar zichzelf moet kijken. “Dat is voor ons als jongere spelers soms lastig, maar daar zijn de oudere spelers voor, om ons daarin te helpen.”

Stilte in groepschat van Ajax

Nadat PSV zaterdagavond had verloren in Deventer, bleef het volgens het magazine dan ook ‘muisstil’ in de groepschat van Ajax. Baas heeft ook niet zelf zijn vuist gebald, zo beweert hij. “Daar zijn we echt totaal niet mee bezig. Ik heb de wedstrijd van PSV gezien, maar niet anders dan hoe ik het hele jaar al naar Eredivisie-wedstrijden kijk”, geeft de verdediger aan.

Als Ajax dit seizoen kampioen wordt, vindt het titelfeest waarschijnlijk plaats op het Museumplein.