‘Ajax doet zichzelf een dienst met pover spel, nieuw carrièrepad voor Farioli’

Ajax heeft inmiddels een voorsprong van acht punten op PSV, maar van titelkoorts is bij de Amsterdammers nog geen sprake, zo zien de ochtendkranten. Francesco Farioli houdt keer op keer vol niet met de titel bezig te zijn, waardoor hem een toekomst als ‘politicus of acteur’ wordt toegedicht. Ook zorgen de Amsterdammers er met het matige spel voor dat de focus na afloop van wedstrijden vooral daarop ligt, waardoor minder over de titel wordt gesproken.

Ajax wist zondagmiddag een minimale zege te boeken bij Almere City (0-1), waar de ploeg van Farioli zelfs tegen de hekkensluiter op de counter speelde. Het was alweer de negende competitiezege op rij voor de Amsterdammers, waardoor de voorsprong op PSV groeide naar acht punten. Ajax lijkt dan ook hard op weg naar de landstitel. “Maar omdat Ajax niet wervelt, blijft een tsunami van titelspeculaties ook weer uit”, constateert het Algemeen Dagblad.

“Zoals vaker gingen veel vragen over het vertoonde veldspel en dus automatisch ook minder over de rode loper die wordt uitgerold door concurrenten”, klinkt het. “Zo temperen Farioli en zijn spelers de kampioenskoorts niet alleen voor de camera’s, maar onbewust ook op het veld. Als je vrijwel alleen maar countert tegen de hekkensluiter, kun je je ook al moeilijk rijk rekenen.”

Dat Farioli ook voor de camera’s maar de verwachtingen blijft temperen, is ook De Telegraaf opgevallen. De oefenmeester benadrukte zondag nog maar eens dat een eindklassering in de top drie nog altijd de doelstelling is voor Ajax. Met nog tien wedstrijden te spelen bedraagt de voorsprong op nummer vier Feyenoord zestien punten, waardoor de kans heel groot is dat de Amsterdammers daarboven eindigen. Hoewel de krant een grote trainerscarrière voorziet voor Farioli, wordt er ondertussen niks geloofd van zijn uitingen dat Ajax niet bezig is met de titel. “Mocht zijn voetbaltoekomst er onverhoopt toch anders uitzien, dan lonkt een carrière als politicus of acteur.”

'Ajax voetbalt niet als kampioenskandidaat'

Het Parool begrijpt wel waarom Farioli zijn ploeg niet wil aanstippen als kandidaat voor de landstitel, waarbij de krant wijst naar het vertoonde spel van Ajax tegen Almere. “De Amsterdamse club voetbalde zondagmiddag een beetje zoals smulpapen kijken naar astronautenvoeding: het stilt de honger en alle noodzakelijke ingrediënten zitten erin, maar echt smakelijk is het niet.” Door de zon en de entourage in het stadion voelde de wedstrijd volgens de krant juist aan als een wedstrijd in de voorbereiding. “Ook het spel van Ajax deed bij tijd en wijlen denken aan een oefenwedstrijd. Ajax voetbalde slordig en amateuristisch.”

