Ibrahim Afellay deelt stevige waarschuwing uit aan Ajax: 'Dan moet je wel echt een slecht huwelijk hebben'

Ibrahim Afellay heeft er alle begrip voor dat het resultaat bij Ajax dit seizoen op één staat en dat er alles aan wordt gedaan om zich te verzekeren van Champions League-voetbal, maar hij is tegelijkertijd van mening dat het volgend seizoen wel héél anders moet. De voormalig voetballer van onder meer PSV en FC Barcelona denkt dat veel Ajax-supporters niet nóg een seizoen met dit voetbal zullen trekken.

Ajax koerst af op de eerste landstitel sinds 2022. De recordkampioen was bij aanvang van dit seizoen allesbehalve de grote favoriet voor de schaal, maar met nog ‘maar’ tien speelronden op het programma is de voorsprong op nummer twee PSV liefst acht punten. “Het is wel super knap natuurlijk als je kijkt naar waar Ajax vorig seizoen stond en ook met de jaren die ze hebben gedraaid op de transfermarkt”, zo zei Afellay zondagavond in het programma Studio Voetbal. “Ze hebben natuurlijk veel verlies geleden, dus dan is het dit jaar natuurlijk van cruciaal belang dat ze Champions League-voetbal gaan halen.”

Artikel gaat verder onder video

De doelstelling voor dit seizoen was een plek bij de bovenste drie. De nummers één en twee van de Eredivisie kwalificeren zich rechtstreeks voor het hoofdtoernooi van de Champions League, de nummer drie moet zich via de voorrondes zien te plaatsen. Ajax is momenteel hard op weg om zich te verzekeren van een direct startbewijs. “Zoals het er nu naar uitziet, gaan ze kampioen worden. Dat had natuurlijk niemand van tevoren kunnen bedenken”, zo vervolgde Afellay. De voorsprong op PSV is zoals hierboven al aangegeven acht punten, het gat ten opzichte van nummer drie FC Utrecht is zelfs veertien punten. “De manier waarop ze nu spelen is dus geoorloofd”, aldus Afellay.

LEES OOK: Jan Joost van Gangelen kan het maar niet begrijpen en stelt opzienbarende vraag over Ajax en PSV

Afellay waarschuwt Ajax

De voormalig voetballer van onder meer PSV, FC Barcelona en het Nederlands elftal deelde wel een waarschuwing uit richting het nieuwe seizoen. “Laten we wel wezen: als voetballiefhebber en ook de mensen die van Ajax houden, zij zien hun ploeg natuurlijk niet graag op deze manier spelen. Met het oog op vorig seizoen zullen ze dus echt wel anders voor de dag moeten gaan komen, want dit gaan supporters natuurlijk ook niet meer trekken om op deze manier iedere keer zo’n wedstrijd voorgeschoteld te krijgen”, zo sprak Afellay zijn verwachting uit. “Dan moet je wel echt een slecht huwelijk hebben om hier elke keer naar te gaan kijken”, waarmee de analist een deel van het publiek nog aan het lachen kreeg.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Femke Halsema verblijdt fans met nieuw plan voor huldiging Ajax

Als Ajax dit seizoen kampioen wordt, vindt het titelfeest waarschijnlijk plaats op het Museumplein.