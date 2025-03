Maduro complimenteert specifiek één speler van Ajax, die tegen Almere City niet eens in actie kwam

Hedwiges Maduro heeft enkel lovende woorden over voor de rol van bij Ajax. De routinier werd bij aanvang van dit seizoen zeer verrassend benoemd tot eerste doelman in de selectie van trainer Francesco Farioli. Die keuze heeft goed uitgepakt. Pasveer heeft zijn ploeg niet alleen zeer regelmatig op de been gehouden, ook is hij met zijn coaching erg belangrijk.

Maduro was zondagavond te gast in Studio Voetbal en het ging uiteraard over de ontmoeting tussen Almere City en Ajax. De voormalig middenvelder van onder meer Ajax, Valencia en het Nederlands elftal was vorig seizoen nog assistent-trainer in Amsterdam, alvorens als hoofdtrainer terug te keren op de bank van Almere City. Het tweede huwelijk tussen Almere City en Maduro werd echter geen succes. Hij zat in de uitwedstrijd tegen Ajax in december voor het laatst op de bank bij de Almeerders. Zondagmiddag stonden beide ploegen opnieuw tegenover elkaar.

Maduro heeft met interesse naar de ontmoeting in Flevoland gekeken. Ajax kreeg aan de bal weinig voor elkaar, maar stond defensief opnieuw als een huis. Wat is het grote verschil ten opzichte van vorig seizoen? “Ik kijk vooral naar dit seizoen, dus complimenten aan Farioli voor hoe hij de verdediging heeft neergezet. Zeker als ze op eigen helft komen te staan, daar kijk ik vooral naar. Het is vooral de tegenstander af en toe aan de bal laten, ook tegen Almere vandaag. Ajax kan dit seizoen gewoon inzakken, het doel verdedigen. Niet zomaar uitstappen. Ze blijven geduldig en soms komt zelfs de zes er tussen staan”, zo liet Maduro zijn licht schijnen op de speelwijze van Ajax.

Waarom het Ajax vorig seizoen - eerst onder leiding van Maurice Steijn en vervolgens diens vervanger John van ’t Schip - niet lukte om de organisatie op orde te hebben, heeft volgens Maduro ook te maken met de manier van spelen en de ‘speelwijze van de coach’. “Ajax hoeft dit seizoen niet zo snel mogelijk de bal terug te hebben. Dat is wel echt een groot verschil”, aldus Maduro, die vervolgens specifiek Pasveer uitlicht. Vorig seizoen kwam hij mede door blessureleed geen seconde in actie voor Ajax. In de huidige jaargang speelde hij al 39 wedstrijden, waarin hij achttien keer zijn doel schoon hield. “Ik denk dat Pasveer een heel groot verschil is. Complimenten aan Pasveer. Hij zet alles goed neer. Dat zie je natuurlijk niet op tv, maar hij voorkomt veel voorzetten, hij voorkomt schoten op doel. Hij brengt ook rust aan de laatste lijn”, zo klonk het.

Janssen kritisch op Matheus

Pasveer kwam zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen Almere City niet in actie. Hij liep zeven dagen geleden vlak voor de ontmoeting met Go Ahead Eagles een lichte blessure op. Met Matheus als zijn vervanger incasseerde Ajax geen tegentreffer, maar met de Braziliaan binnen de lijnen oogde de Amsterdamse defensie bij vlagen wel wat onrustiger. “Ik heb hem vandaag zien meevoetballen, dat hield niet over. Heel slordig in de passing, heel veel ballen die hij half raakte en zo bij Almere in de voet schoot”, zo was Theo Janssen kritisch op Matheus. “Ik was niet echt onder de indruk. Ik heb het gevoel dat als Pasveer erin staat, dat er in ieder geval meer rust is.”

Daar dacht Maduro dus hetzelfde over. “Dat zijn allemaal factoren die bij het verdedigen horen. Dat is een verschil en misschien ook echt Italiaans. Daar is Farioli, denk ik, toch wel echt een meester in”, zo complimenteerde Maduro uiteindelijk ook nog de huidige hoofdtrainer van Ajax. In de Eredivisie incasseerde Ajax in 24 wedstrijden slechts achttien treffers. Na de jaarwisseling wisten enkel RKC Waalwijk en Feyenoord het doel te vinden tegen de Amsterdammers.

