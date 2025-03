Ledezma gooit bal plots richting Jan de Vries: 'Oliedomme actie!'

incasseerde een opmerkelijke gele kaart tijdens de wedstrijd tussen PSV en sc Heerenveen. De rechtsback van PSV wierp de bal, ogenschijnlijk uit onvrede over een arbitrale beslissing, richting grensrechter Jan de Vries. Scheidsrechter Danny Makkelie gaf hem daar een gele kaart voor.

In de 54ste minuut van de wedstrijd was Ledezma aan de zijlijn verwikkeld in een duel om de bal met Ilias Sebaoui. Nadat de bal de zijlijn passeerde, vlagde De Vries voor een ingooi van Heerenveen. Ledezma meende dat PSV de ingooi had moeten krijgen. Hij pakte de bal op en gooide die richting De Vries. Een harde worp was het zeker niet, maar Makkelie zag zich genoodzaakt geel te geven.

Commentator Teun de Boer van ESPN reageerde verbaasd op het gedrag van Ledezma. “Ledezma gooit de bal weg in de richting van de assistent-scheidsrechter en gaat daarvoor geel krijgen. Wat een oliedomme actie van de rechtsback! Het is niet dat hij ‘m hard gooit, maar je moet het gewoon niet doen. Makkelie ziet het natuurlijk, moet daar geel voor geven en doet dat ook.”

Ledezma moet ook niet zo debiel doen — Hidde (@HiddeVriesen) March 8, 2025 ledezma wil het wel he, gewisseld worden ;) — Stefan  (@StefanB_13) March 8, 2025 Ledezma wil dat Dest erin komt, ik ook. #psvhee — ƧƬIJП VΛП DΣЯ VΛᄂK (@StijnvdValk) March 8, 2025

