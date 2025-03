Peter Bosz reageert op speculaties uit de media: 'Dan ben je aan het trekken aan een dood paard'

Peter Bosz zit momenteel met PSV in een mindere fase. In korte tijd lijken de Eindhovenaren veel te hebben verspeeld: PSV vloog tegen Go Ahead Eagles uit de beker, heeft ondertussen een flinke achterstand op Ajax in de competitie en zal hoogstwaarschijnlijk nog maar één wedstrijd in de Champions League in actie komen, na de blamage tegen Arsenal (1-7).

Op de persconferentie voorafgaand aan het duel PSV - sc Heerenveen wordt Bosz gevraagd naar de chemie tussen hem en zijn spelersgroep. Marco Timmer denkt dat dat essentieel is bij de keuze over het aan laten blijven van een trainer. "Helemaal mee eens. Als er geen chemie is tussen de trainer en de speler, moet je snel afscheid van elkaar nemen."

Heeft Bosz zijn eigen spelers hiernaar gevraagd? "Nee, want ik geloof niet, dat als ik het vraag, ze dan zouden zeggen: 'Trainer, die chemie tussen ons is er niet'." De oefenmeester merkt nog aan alles dat hij in Eindhoven het tij kan doen keren. "Het gaat er meer om dat ik dat voel als we op het veld met elkaar aan het werk zijn, een boterhammetje aan het eten zijn, een kop koffie met elkaar drinken, als ik een bespreking hou. Dat voel ik dondersgoed aan."

De trainer van PSV denkt goed aan te kunnen voelen of het voor hem tijd is om te vertrekken. "Ik weet echt wanneer zoiets uitgewerkt is. Wanneer dat uitgewerkt zou zijn, dan ben ik zelf de eerste die zou zeggen: 'Wegwezen'. Dan zou ik er ook helemaal geen zin meer in hebben. Dan ben je aan het trekken aan een dood paard. Dat is absoluut niet zo."

