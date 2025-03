Peter Bosz wordt gek na nieuwe individuele fout bij PSV

Een ongelukkig moment voor in de wedstrijd tegen sc Heerenveen. De verdediger van PSV liet zich na een verkeerde inschatting passeren door Levi Smans, die vervolgens de 2-1 binnenschoot in Eindhoven. Een heel dure fout was het niet, want PSV trok de 2-1 voorsprong over de streep.

In de 72ste minuut van de wedstrijd ontving Smans een pass van rechtsback Oliver Braude. Bij de aanname liet Smans de bal ver van zijn voet springen, waardoor Boscagli een kans zag om in te stappen. Hij was desondanks later bij de bal dan Smans, die de PSV-verdediger door de benen speelde en vervolgens de linkerhoek vond. Trainer Peter Bosz van PSV was zijn frustratie zichtbaar niet de baas.

Volgens ESPN-commentator Teun de Boer symboliseert het doelpunt de huidige situatie bij PSV. “Dit is dus eigenlijk wat je de afgelopen tijd typisch PSV kan noemen. Na een voorsprong die comfortabel lijkt toch de wedstrijd weer spannend maken. Boscagli is natuurlijk de gebeten hond. Een individuele fout, ook dat is de laatste weken schering en inslag. Zijn frustratie kan Bosz ook niet inhouden. Een inschattingsfout van Boscagli, en een goed schot van Smans, is genoeg.”

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

🥜😳 Levi Smans deelt een panna uit bij Olivier Boscagli en brengt de spanning terug: 2-1#psvhee — ESPN NL (@ESPNnl) March 8, 2025

