PSV overleeft één zwak moment tegen Heerenveen en weet weer wat winnen is

PSV heeft op zaterdagavond een relatief simpele zege weten te boeken op sc Heerenveen. De mannen van Peter Bosz staan onder zware druk vanwege de tegenvallende resultaten, maar tegen de ploeg uit Friesland werd het 2-1. Er hadden nog veel meer goals kunnen vallen, maar de punten zijn op dit moment heilig in Eindhoven.

PSV had al na luttele minuten op voorsprong kunnen komen. Noa Lang en Richard Ledezma waren gevaarlijk, maar de grootste kans stond op naam van Luuk de Jong. Na een schermutseling kreeg de aanvoerder de bal voor een nagenoeg open doel, maar hij kreeg het voor elkaar om de bal naast te schuiven.

Na een half uur gebeurde er wat opmerkelijks. In een luchtduel troefde Luuk de Jong Sam Kersten af en kopte hij de bal richting het Heerenveen-doel. Guus Til gaf een laatste zetje en tikte de bal van heel dichtbij binnen, maar scheidsrechter Danny Makkelie floot al voordat de goal werd gemaakt. Hierdoor kon de VAR niet ingrijpen en ging het doelpunt dus niet door, terwijl menig supporter van mening is dat het geen overtreding was van Luuk de Jong.

Schandalige beslissing. — TvRF (@TvRFTennis) March 8, 2025

Vlak voor rust wist PSV dan alsnog de - zeer verdiende - openingstreffer te maken. Ismael Saibari was de gevierde man. Guus Til was de aangever en het Philips Stadion liet goed merken dat deze goal meer dan nodig was. Er kwam een hoop emotie en opluchting vrij bij de goal.

Ismael Saibari is het eindstation van een fraaie aanval 🤩#PSVHEE — ESPN NL (@ESPNnl) March 8, 2025

Na een uurtje was Guus Til niet de aangever, maar wel de man van het doelpunt. Een knappe goal van de middenvelder die zijn tegenstander uitkapt en de verre hoek wist te vinden. Het was een bekeken schot waar doelman Andries Noppert, die een hele puike partij keepte, geen antwoord op had.

PSV leek naar een simpele overwinning toe te spelen, maar niets was minder waar. De Eindhovenaren hadden ruim vier keer zo veel Expected Goals als Heerenveen maar mede door Noppert bleef Heerenveen nog in de wedstrijd. Zeker toen Levi Smans voor de aansluitingstreffer tekende. De jongeling, die in de zomer overkwam van VVV-Venlo, zette Olivier Boscagli te kijk met een heerlijke panna en wist daarna de verre hoek te vinden. Het was het startsignaal voor een spannende slotfase.

🥜😳 Levi Smans deelt een panna uit bij Olivier Boscagli en brengt de spanning terug: 2-1#psvhee — ESPN NL (@ESPNnl) March 8, 2025

In de slotfase had Heerenveen echter niet de creativiteit om het PSV nog heel lastig te maken. De Eindhovenaren wisten de wedstrijd professioneel uit te spelen en boeken zo de eerste Eredivisie-zege sinds 25 januari, toen tegen NAC Breda (3-2). Heerenveen verliest dan weer voor het eerst sinds 25 januari, toen tegen FC Groningen (1-0).



Wat betekent dit voor de ranglijst?

PSV blijft zo in het spoor van Ajax. De Amsterdammers staan nu vijf punten voor met een wedstrijd minder gespeeld, zij treden op zondagmiddag aan tegen PEC Zwolle. Heerenveen had een belangrijke stap kunnen zetten om de onderste regionen van de Eredivisie achter zich te laten, maar de verschillen blijven nu simpelweg te klein. Tussen nummer negen Heerenveen en nummer zestien Sparta zitten slechts drie punten. Het kan snel gaan in de Eredivisie.