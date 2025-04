'PSV heeft opvolger Benítez op het oog, ook Feyenoord geïnteresseerd'

PSV en Feyenoord zouden hun pijlen hebben gericht op de Oekraïense doelman , zo meldt journalist Igor Burbas. Vooral PSV is op zoek naar een nieuwe keeper om Walter Benítez te vervangen. PSV kent de doelman van de ontmoeting met zijn club Shakhtar Donetsk in Eindhoven, eerder dit Champions League-seizoen (3-2).

Riznyk komt uit de stad Poltava en brak door als doelman van Vorskla Poltava. Daarmee deed de doelman al enige Europese ervaring op, al bleef het bij twee vroege uitschakelingen in de voorrondes van de Conference League in 2021 en 2022. Pas na zijn overstap naar Shakhtar Donetsk, zou Riznyk echte stappen maken en zich in de kijker spelen in Europa.

Artikel gaat verder onder video

Vorig seizoen speelde Riznyk al met Shakhtar in de Champions- en Europa League, maar dit seizoen maakt de doelman echt grote indruk. Vooral met zijn optreden in de wedstrijd tegen PSV. Dat was de wedstrijd van de miraculeuze comeback, in de laatste minuten van de wedstrijd. Shakhtar stond vanaf minuut acht voor, in de 37ste minuut werd de voorsprong verdubbeld. Mede dankzij Riznyk hielden de Oekraïeners de voorsprong lang vast, maar een dubbelklapper van Malik Tillman vlak voor tijd en de winnende van Ricardo Pepi in de blessuretijd bezorgden PSV alsnog de winst.

PSV moet deze zomer op zoek naar een doelman, nu Benítez zijn aflopende contract niet gaat verlengen. De 26-jarige Riznyk maakte dus voldoende indruk op zijn tegenstander, om interesse te wekken, aldus Burbas. Ook Feyenoord zou wel oren hebben naar de tweevoudig Oekraïens international.

Un départ vers les Pays-Bas pour Dmytro Riznyk (26) ? 🇳🇱



D’après Burbas, l’international attire grandement l’attention du PSV ainsi que de Feyenoord qui pourrait tenter de le signer cet été ☀️



Le PSV a particulièrement été impressionné lorsqu’il a affronté le Chakhtar en C1 ✨ pic.twitter.com/9P9MCRc1Vl — 🔱 Football UA 🇺🇦 (@FootbalUA_) April 15, 2025

