Zoon Nederlandse voetballegende tekent bij PSV en wordt direct emotioneel

Liam van Nistelrooij heeft maandagavond een contract getekend bij PSV. De 17-jarige spits, zoon van Ruud, ligt nu tot medio 2028 vast in Eindhoven.

Van Nistelrooij senior was enkele jaren geleden trainer van PSV, al werd dat geen groot succes. De voormalig voetballegende van onder meer Manchester United pakte wel de beker en de Johan Cruijff Schaal, maar werd geen kampioen. Momenteel is Van Nistelrooij trainer van Leicester City, waarmee hij hoogstwaarschijnlijk degradeert. Maar het moment waarop zijn zoon zijn eerste profcontract tekent, dat wilde Ruud niet missen. En dus was hij maandag in Eindhoven.

Liam was tot dusver met de achternaam Slaats actief in de jeugdopleiding van PSV, om wat minder ogen op zich gericht te hebben. Het betreft de achternaam van zijn moeder. Nu kiest hij er dus voor om Van Nistelrooij achterop zijn shirt te zetten en die naam te dragen. Liam blijft overigens nog bij PSV onder 17 spelen: de clubleiding wil hem rustig brengen.

Liam kreeg op het persmoment gelijk mooie woorden toegesproken door vader Ruud, waardoor de tiener even emotioneel raakte. Op onderstaande foto is te zien hoe de jongeling zijn tranen even moet wegpinken. Van Nistelrooij senior deelde namelijk dat hij zeer trots is op zijn zoon en ernaar uitkijkt zijn zoon in een shirt te zien spelen met zijn achternaam.

