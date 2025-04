Ajax krijgt te maken met scheidsrechter die verreweg de minste kaarten geeft

De KNVB heeft Bas Nijhuis aangesteld als scheidsrechter voor de competitiewedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax. Die wedstrijd wordt zondagmiddag om 12.15 uur gespeeld in Stadion Galgenwaard.

Nijhuis krijgt ondersteuning langs de zijlijn van Rens Bluemink en Stefan de Groot. Martin van den Kerkhof is de vierde official. Vanuit Zeist kijkt Pol van Boekel mee als VAR, geassisteerd door Patrick Inia (AVAR).

Nijhuis is dit seizoen de scheidsrechter die verreweg het minst vaak naar zijn borstzak grijpt. In 18 wedstrijden gaf hij 28 gele kaarten en 0 rode. Met een gemiddelde van 1,56 kaart per wedstrijd staat hij onderaan de 21-koppige lijst van scheidsrechters die dit seizoen in de Eredivisie floten.

Marc Nagtegaal (2,43 kaart per wedstrijd) komt nog het meest in de buurt van de coulante Nijhuis, maar het gat is groot. De scheidsrechters die gemiddeld het vaakst een kaart uitreiken, zijn Ingmar Oostrom (4,33 per wedstrijd) en Jochem Kamphuis (4 per wedstrijd),

Dieperink fluit mogelijke kampioenswedstrijd

De KNVB heeft ook bekendgemaakt welke scheidsrechters in de dertigste speelronde fluiten. Zo is Danny Makkelie aangesteld bij FC Twente - PSV (donderdag 24 april), Dennis Higler bij Feyenoord - PEC Zwolle (vrijdag 25 april) en Rob Dieperink bij Ajax - Sparta Rotterdam (zondag 27 april). Mocht PSV punten morsen tegen Twente, dan zou Ajax - Sparta de kampioenswedstrijd van Ajax kunnen zijn.

