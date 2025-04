Vertrek Farioli naar één club uitgesloten: 'Daar gaat hij echt niet heen'

De toekomst van Francesco Farioli houdt ook in Italië de gemoederen bezig. Gaat de trainer Ajax na één seizoen alweer verruilen voor een nieuw avontuur, bijvoorbeeld in zijn vaderland? Farioli's naam wordt regelmatig in verband gebracht met AS Roma, maar zijn vroegere keeperstrainer en vriend Paolo Galardi (61) sluit die overstap bij voorbaat uit in gesprek met de Volkskrant.

De krant reisde af naar de geboortestreek van Farioli en trof een aantal oude bekenden, waaronder Galardi. Die maakte van dichtbij mee hoe de 36-jarige trainer al vroeg doorhad dat een loopbaan in het profvoetbal er niet voor hem in zou zitten: "Hij was te klein. Als keeper tel je onder de 1,90 niet mee." Tegenwoordig heeft Galardi een tattoo- en piercingshop in de stad Pistoia, de vriendschap met Farioli is gebleven. Zo reisde de Italiaan in december af naar Amsterdam om de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht bij te wonen, ook volgt hij de Nederlandse media op de voet.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Vertrek Farioli bij Ajax helaas al lang bekokstoofd'

"Ik kijk soms wat De Telegraaf schrijft", zegt Galardi, die verbaasd is over de negatieve manier waarop de krant soms schrijft over de verrichtingen van het Ajax van Farioli. "Steunen zij een ander team of zo?", zegt hij hoofdschuddend. Galardi meent juist dat Farioli alle lof verdient voor het feit dat hij met zijn selectie hard op weg is naar de landstitel: "De spelers zijn heel... normaal. Francesco en zijn staf verrichten een wonder, door een heel normaal team zo boven zichzelf uit te laten stijgen."

LEES OOK: Duidelijkheid over aanwezigheid Erik ten Hag bij AS Roma

Farioli wordt sinds januari van dit jaar in verband gebracht met AS Roma, dat op zoek is naar een opvolger voor interim-trainer Claudio Ranieri, die aan het einde van het seizoen een stap terug gaat doen. Galardi weet echter zeker dat Farioli niet aan de slag zal gaan in het Stadio Olimpico: "Daar gaat hij echt niet heen", aldus de Italiaan. Aan de andere kant durft Galardi ook niet te beloven dat Farioli ook na de zomer nog actief is in de Johan Cruijff ArenA. Hij stipt aan dat de trainer enerzijds 'houdt van bouwen aan een project' en dat hij het 'fijn vindt om met jonge spelers te werken', maar weet ook: "Als er deze zomer vijf, zes vertrekken, kun je weer van voren af aan beginnen."

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Marco van Basten spreekt zich uit over zijn eerdere kritiek aan het adres van Francesco Farioli: 'Wat ik heb gezegd..' 🔗

👉 Remko Pasveer sorteert voor op een carrièreswitch: ‘Ik denk wel dat ik die kwaliteiten heb’ 🔗

👉 'Dit gebeurt er als Francesco Farioli bij Ajax vertrekt'. 🔗

👉 Binnen de gelederen van Ajax is er veel vertrouwen in de 'kritische' Menno Geelen. 🔗

👉 Ajax-trainer Francesco Farioli neemt op 25 april even pauze en maakt een opvallend uitstapje. 🔗