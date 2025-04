'Vertrek Farioli bij Ajax helaas al lang bekokstoofd'

Hoewel Francesco Farioli nog een contract tot medio 2027 heeft bij Ajax, wordt er steeds meer rekening mee gehouden dat de Italiaan na één seizoen alweer gaat vertrekken uit Amsterdam. In een video-item van De Telegraaf spreekt tv-presentator Robert ten Brink, zelfverklaard Ajax-supporter, de vrees uit dat het aanstaande vertrek van Farioli 'al lang bekokstoofd' is.

Farioli, die vandaag (donderdag) zijn 36ste verjaardag viert, tekende afgelopen zomer een driejarig contract bij Ajax. Onder leiding van de Italiaan is de club inmiddels hard op weg naar de landstitel: met nog zes wedstrijden te gaan gaan de Amsterdammers ruim aan kop in de Eredivisie, waarbij de voorsprong op nummer twee (en regerend landskampioen) PSV negen punten bedraagt.

LEES OOK: ‘Ajax denkt als eerste aan hem bij een vertrek van Farioli’

Toch heeft Farioli de afgelopen maanden de nodige kritiek over zich heen gekregen. Het voetbal dat hij Ajax laat spelen is volgens velen niet passend bij de 'huisstijl' van de club. Bovendien is ook het roulatiebeleid van Farioli een terugkerend punt van discussie. De coach schroomt niet om zijn elftal vrolijk op tien plaatsen te wijzigen, om maar te voorkomen dat spelers overbelast raken en daarmee vatbaarder zijn voor blessures.

LEES OOK: Onzekerheid bij Ajax leidt tot zorgen en 'zelfkwelling': 'Ik merk dat ik al een beetje afscheid neem'

Ajax-supporter Ten Brink, bekend als presentator van programma's als All You Need Is Love en Weekend Miljonairs, heeft er een hard hoofd in dat Farioli ook volgend seizoen nog op de bank zit in de Johan Cruijff ArenA. "Ik zou het heel graag willen, maar dat is natuurlijk allemaal alweer bekokstoofd, helaas. Of ik verwacht dat hij na één jaar vertrekt? Dat zal wel weer, toch? Die voetbalwereld? Ach, ach, ach, ach...", verzucht Ten Brink.

