‘Ajax denkt als eerste aan hem bij een vertrek van Farioli’

Mocht Francesco Farioli na dit seizoen vertrekken uit Amsterdam, dan kijkt Jop van Kempen er niet gek op als Alex Kroes en Marijn Beuker een poging gaan wagen bij Erik ten Hag. Dat schrijft de Ajax-volger in zijn rubriek voor Het Parool althans. Van Kempen verwacht dat Ten Hag ‘de eerste zal zijn’ aan wie Kroes (technisch directeur) en Beuker (directeur voetbalzaken) zullen denken bij een vertrek van Farioli.

Ajax stelde Farioli na het afgelopen seizoen aan als nieuwe hoofdtrainer. De Italiaan stond voor de zware taak om de Amsterdammers na twee verloren jaren terug aan de top te krijgen. Hoewel het voetbal zeker niet altijd sprankelend is geweest en Farioli vaak genoeg kritiek over zich heen heeft gekregen, is hij hard op weg om Ajax voor het eerst sinds 2022 kampioen van Nederland te maken. De Amsterdammers hebben met nog slechts zes speelronden voor de boeg negen punten meer dan achtervolger PSV. Een knappe prestatie van Farioli, die niet onopgemerkt blijft, zo schrijft Van Kempen dan ook.

Keert Ten Hag terug bij Ajax?

De clubwatcher acht de kans dat Farioli na dit seizoen nog onder contract staat bij Ajax, ‘niet groot’. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat de keuzeheer in zijn overeenkomst een clausule heeft staan die het voor andere clubs mogelijk maakt om hem voor slechts vijf miljoen euro op te halen. Van Kempen loopt alvast op de zaken vooruit en stelt dat het nu ‘opnieuw de periode is voor Ajax om met mogelijke nieuwe trainers te spreken’. Hij denkt daarbij meteen aan één kandidaat. “Ten Hag zal de eerste zijn aan wie Alex Kroes en Marijn Beuker denken bij een vertrek van Farioli. Sterker, Ten Hag was vorig jaar ook al de eerste kandidaat”, zo klinkt het. “Destijds was Ten Hag echter nog trainer van Manchester United, maar inmiddels is hij beschikbaar.”

Ten Hag stond na het teleurstellend verlopen afgelopen seizoen al flink onder druk in Engeland, maar de clubleiding van Manchester United behield in eerste instantie het vertrouwen in de Tukker. Een paar maanden in het nieuwe seizoen verder besloten The Red Devils echter alsnog om afscheid te nemen van Ten Hag. Hij werd na zijn ontslag op Old Trafford met meerdere clubs in verband gebracht, maar lijkt pas met ingang van het nieuwe seizoen ergens in te willen stappen. Ten Hag was afgelopen zondag nog aandachtig toeschouwer bij AS Roma - Juventus. Van Kempen verwacht overigens niet dat Ten Hag binnenkort opnieuw voor de groep staat in Amsterdam. “De kans op een terugkeer acht ik klein”, zo schrijft hij.

Van Kempen denkt dat de veranderende financiële situatie in de Johan Cruijff ArenA daar een rol in speelt. “In de periode 2018-22 (toen Ten Hag trainer was bij Ajax, red.) betaalde Ajax zonder met de ogen te knipperen spelerssalarissen van 4 à 5 miljoen euro. Dat gaat de komende jaren niet meer. De kans op evenaring van het succes is daarmee heel klein”, stelt Van Kempen, die Ten Hag eerder aan de slag ziet gaan in de Bundesliga.

Andere opties om Farioli op te volgen

Voordat Farioli werd aangesteld door Ajax, zong ook de naam van Graham Potter nadrukkelijk rond in de Johan Cruijff ArenA. De Engelsman bleek uiteindelijk niet haalbaar. Mocht Farioli inderdaad vertrekken, verwacht Van Kempen niet dat de naam van Potter opnieuw op het lijstje zal staan. “Bij een vertrek van Farioli zal Potter evenmin de opvolger zijn. De Engelsman tekende in januari een contract van 2,5 jaar bij West Ham United. Met wie komen Kroes en Beuker op de proppen als Farioli vertrekt? Michael Reiziger? Paul Simonis? Een nieuwe buitenlandse verrassing?”, zo vraagt Van Kempen zich af. Reiziger is momenteel coach van Jong Oranje, terwijl Simonis Go Ahead Eagles het leukste voetbal van de Eredivisie laat spelen. De Deventenaren staan zevende in de competitie.

Wie zou de ideale opvolger zijn van Francesco Farioli bij Ajax? Laden... 31.8% Erik ten Hag 21.2% Michael Reiziger 36.1% Paul Simonis 10.8% Iemand anders, namelijk: 462 stemmen

