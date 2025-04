Erik ten Hag zit niet stil en wordt week na PSV - Ajax gespot bij club die op zoek is naar nieuwe trainer

Erik ten Hag zit na zijn ontslag bij Manchester United afgelopen najaar zeker niet stil. Een week na zijn aanwezigheid in Eindhoven bij de kraker tussen PSV en Ajax, zit hij het in het Stadio Olimpico voor de ontmoeting tussen AS Roma en Juventus. AS Roma wordt op dit moment gecoacht door Claudio Ranieri, maar zijn contract loopt na dit seizoen af. Wordt Ten Hag de nieuwe trainer van Devyne Rensch en Anass Salah-Eddine?

Ten Hag maakte in de zomer van 2022 de overstap van Ajax naar Manchester United. Hij beleefde met de winst van de League Cup én de derde plaats in de Premier League een uitstekend eerste jaar in Engeland, maar de goede start kreeg geen passend vervolg. Ten Hag loodste Manchester United weliswaar naar de FA Cup-winst, maar de eindklassering in de competitie (achtste) deed veel pijn. De Tukker kreeg desondanks het vertrouwen voor een derde jaar. De magere resultaten hielden echter aan, waardoor de clubleiding halverwege de eerste seizoenshelft besloot om Ten Hag alsnog op straat te zetten.

Artikel gaat verder onder video

De voormalig succestrainer van Ajax is na zijn ontslag in Engeland in verband gebracht met een aantal clubs – waaronder Borussia Dortmund – maar lijkt pas met ingang van het nieuwe seizoen weer ergens voor de groep te willen staan. In Italië misschien? Met zijn aanwezigheid bij AS Roma – Juventus voedt hij in ieder geval de geruchten over een mogelijk dienstverband in de Serie A. Ranieri is de huidige trainer van AS Roma, maar de routinier tekende tot en met het einde van dit seizoen. De Romeinen moeten dus een opvolger aanstellen. Of Ten Hag op het lijstje staat bij AS Roma, zal de komende tijd moeten uitwijzen. Volgens Ziggo Sport is de oefenmeester 'op uitnodiging' in de Italiaanse hoofdstad. Vorige week was hij nog aandachtig toeschouwer bij PSV – Ajax.

LEES OOK: Ten Hag benaderde Ajax-talent om naar Man United te komen

AS Roma is overigens bezig aan een teleurstellend seizoen. Het staat zevende in de Serie A en werd in de achtste finales van de Europa League door Athletic Club uit het toernooi geknikkerd. AS Roma heeft sinds begin dit kalenderjaar de beschikking over Rensch en Salah-Eddine. Rensch kwam over van Ajax, Salah-Eddine maakte de overstap van FC Twente. Ten Hag kent ken goed van zijn tijd bij Ajax. Zowel Rensch als Salah-Eddine verscheen tegen Juventus niet aan de aftrap.

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Gecancelde Viaplay-commentator Jean-Paul Rison reageert voor het eerst op ophef 🔗

👉 Amerikaanse speelsteden willen €575 miljoen extra voor het WK 🔗

👉 'Misleidende constructie' bij Vitesse: 'Licentiecommissie op het verkeerde been gezet' 🔗

👉 'Nieuwe Royston Drenthe' gespot in Oranje: 'Dat gáát maar, dat Duracell-batterijtje' 🔗

👉 ESPN onthult: deze Nederlandse voetballer is de schoonzoon van Arne Slot 🔗