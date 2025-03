Ten Hag benaderde Ajax-talent om naar Man United te komen

Erik ten Hag heeft in 2023 benaderd om hem bij een vertrek bij Ajax voor Manchester United te laten kiezen, zo onthult de buitenspeler bij Kick ’t Met van Ziggo Sport. De aanvaller had een aflopend contract en kende Ten Hag goed van diens tijd in Amsterdam. Toch raadde de trainer hem aan bij Ajax te blijven.

Van Axel Dongen maakte in december 2021 zijn debuut in het eerste elftal van Ajax, toen Ten Hag hem liet debuteren in de bekerwedstrijd tegen BVV Barendrecht. In 2023 beschikte hij over een aflopend contract, waardoor een vertrek uit Amsterdam een serieuze optie was voor het talent. In mei zette de aanvaller zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis, waardoor hij tot medio 2027 vastligt in de Johan Cruijff ArenA.

Toen het contract van Van Axel Dongen afliep, hoefde hij niet te klagen over belangstelling, zo onthult de twintigjarige in Kick ’t Met. “In 2023 liep mijn contract af, dus moest ik verlengen of ik ging transfervrij weg”, schetst de aanvaller de situatie. Een jaar eerder was Ten Hag bij Ajax vertrokken naar Manchester United en die was zijn pupil nog niet vergeten. “Hij hoorde natuurlijk van de situatie en hij belde me. Ik was in de bioscoop en zie ineens een gemiste oproep van Ten Hag. Ik denk: hoezo belt hij me?”

Ten Hag adviseert Van Axel Dongen

Het telefoontje van Ten Hag had alles te maken met de naderende transfervrije status van Van Axel Dongen. “Toen spraken we en legde ik de situatie uit”, gaat de aanvaller verder, die vervolgens oprecht advies kreeg van Ten Hag. “Hij zei: ‘Kijk, ik heb met je gewerkt, maar ik adviseer je wel om bij Ajax te blijven. Want daar kun je je het beste ontwikkelen. Maar als je weggaat, wil ik dat je bij mij komt’. Dat zei hij wel, dat waren zijn eigen woorden.”

