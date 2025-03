Lubach bespreekt in eerste RTL4-uitzending bizarre reactie van Ajax

Het tv-programma Andere Tijden Sport toonde maandag nooit eerder vertoonde beelden van , negen jaar na zijn overlijden. Het gaat om amateurbeelden, gemaakt door Amsterdammer Louis van Schoonhoven. Eerder had Ajax geen interesse in de beelden, tot grote verbazing van Arjen Lubach. In zijn nieuwe RTL4-programma LUBACH noemt hij de reactie van Ajax ‘raar’.

De oudste vondst is van Cruijff als jongen van 17 jaar, in een kampioenswedstrijd van de jeugd van Ajax tegen Volendam, in 1964. Van Schoonhoven was gek van Cruijff en volgde hem met zijn 8-mm camera. Bijzonder is dat de beelden in kleur zijn geschoten, in een tijd dat voetbal alleen in zwart-wit te zien was op tv. In de Volkskrant zegt regisseur Marcel Goedhart van Andere Tijden Sport dat de familie van Van Schoonhoven, na diens overlijden in 2011, een brief stuurde om de beelden aan te bieden bij Ajax.

“Deze beelden zijn allemaal gemaakt door een amateurfilmer, Louis van Schoonhoven, die Cruijff jarenlang heeft gevolgd en dus uren aan cool beeldmateriaal had”, vat Lubach maandagavond samen. “Van Schoonhoven overleed in 2011 en toen heeft zijn familie een brief gestuurd naar het Instituut voor Beeld en Geluid. En naar Ajax. Maar: die hadden geen interesse. Géén interesse?! Er is dus een archiefmedewerker van Beeld en Geluid geweest, die heeft gezegd: ‘Nooit eerder vertoonde kleurenbeelden van de beste voetballer aller tijden? Nee hoor, dankuwel.’"

Daarnaast wilde Ajax de beelden schijnbaar dus ook niet. "De club die spéélt in de Johan Cruijff ArenA! ‘Nee dank u, ik kan u wel even het nummer geven van PEC Zwolle?’ Raar.”

De volledige beelden van Cruijff zijn te zien in de laatste uitzending van Andere Tijden Sport.

Kijkcijfers Lubach

Voor Lubach was het zijn eerste uitzending sinds zijn overstap naar RTL4. Tv-kenners waren benieuwd naar de kijkcijfers, die inmiddels bekend zijn. Met 1,28 miljoen kijkers beleefde Lubach een 'prachtige start', schrijft tv-kenner Tina Nijkamp op Instagram. Ze verwacht via uitgesteld kijken nog 500.000 à 700.000 extra kijkers. "Kijkcijfertaart voor Lubach en zijn team! En een hele grote ook!"