Ten Hag: 'Ik ben niet jaloers op hem, maar zou willen dat ik dat kon'

Erik ten Hag is nog altijd vol lof over . Volgens de voormalig trainer van onder meer Ajax en Manchester United was de oud-topvoetballer, die in maart 2016 overleed, in het verleden zijn tijd ver vooruit. Jaloers is Ten Hag allerminst op Cruijff, maar de trainer zou wel willen dat hij hetzelfde kon.

Ten Hag mocht op dertienjarige leeftijd al een vraag stellen aan Cruijff in het kinderprogramma Cruyff en Co. Het was voor de 55-jarige Haaksbergenaar zijn eerste en enige ontmoeting met een van 's werelds beste voetballers. "Het was echt een geweldig programma", blikt Ten Hag in de podcast SEG Stories terug. "Maar goed, Johan Cruijff is natuurlijk de meest iconische voetballer van Nederland. Eén van de allergrootsten ter wereld. Sowieso zijn hele kijk op het gebeuren, daar was hij zijn tijd ver in vooruit."

"Hij had gewoon heel veel waarheden", weet Ten Hag. "Hij kon de dingen ook op een heel eenvoudige manier vertellen. Zoals bijvoorbeeld de uitspraak: voetbal is een simpel spel, maar simpel voetbal is het moeilijkste wat er is. Alleen al in dat statement raakt hij zoveel dingen van de kern van voetballen, van de kern van het topvoetbal."

Of Ten Hag op dat gebied jaloers is op Cruijff, of hem daar zelfs om kan benijden? “Nee, ik ben daar zeker niet jaloers op", verzekert de oefenmeester. "Ja, ik zou willen dat ik het kon. Maar hij heeft daarmee een ongelooflijke invloed gehad op het mondiale voetbal en zeker op het Nederlandse voetbal."

Ten Hag benoemt niet alleen Cruijff

Door Cruijff is Nederland bekend gaan staan om het attractieve voetbal. Presentator Joost Hofman vraagt zich af of de 'Cruijff-manier', zeker in de tijd van Ten Hag bij Ajax, een bepaalde druk met zich mee heeft gebracht bij de oefenmeester. "Het is niet alleen Cruijff, want laten we ook anderen niet vergeten in het hele proces. Zoals Rinus Michels, zoals Louis van Gaal, die daar ook invloed in hebben gehad”, aldus Ten Hag, die daar snel nog de naam van Guus Hiddink aan toevoegt.

“Die hebben wegen voor ons geplaveid waar wij nog steeds van profiteren", gaat Ten Hag verder. "En natuurlijk hebben wij daarna ook weer geweldige generaties gehad. Denk aan Robben, Van Persie, Sneijder en Van der Vaart. Zo kan ik er nog heel veel noemen. De gebroeders De Boer, Patrick Kluivert. Dan vergeet ik, dat staat er nog tussen, de drie van Milaan: Rijkaard, Van Basten en Gullit. Wij als klein Nederland weten toch heel veel goede voetballers en heel veel goede teams te produceren. Daar profiteren wij allemaal van", besluit de Nederlandse oefenmeester, die heeft aangegeven per 1 juli weer aan de slag te willen als trainer.

