Ten Hag openhartig over periode bij Manchester United: 'Als ik iets mis...'

Erik ten Hag is dankbaar voor de tijd dat hij manager is geweest bij Manchester United. De Nederlandse oefenmeester stond tussen 2022 en 2024 ruim twee jaar aan het roer bij de Engelse grootmacht, maar werd eind oktober ontslagen door de clubleiding van The Red Devils. Ten Hag bewaart warme herinneringen aan Manchester United en geeft toe Old Trafford toch wel te missen.

"Ik heb ervan genoten", begint Ten Hag in de podcast SEG Stories zijn terugblik op zijn periode bij Manchester United. "Sowieso van het Engelse voetbal, de fans. Ik heb het weleens vaker gezegd: de fans zijn zó begaan zijn met de club, die zo achter de club staan, die zo dedicated zijn, maar die ook zo loyaal zijn geweest naar het team, naar ons als staf, naar mij als manager. Daar kan ik alleen maar dankbaar voor zijn."

"We hebben ze ook wat gegeven, we hebben ze twee prijzen gegeven na zes jaar droogte", doelt Ten Hag op de winst van de League Cup in 2023 en de FA Cup in 2024. "Ik werd gewaardeerd en dat merkte ik altijd als ik door de straten van Manchester liep. Mensen klampen je aan. Zó positief en zo achter je staan, ze gaven je krediet."

Ten Hag 'best tevreden' met FA Cup-winst tegen rivaal City

"Ze waren zo blij dat wij die FA Cup wonnen, en dat zie je ook terug. En dan ook nog eens van Manchester City. Twee jaar achter elkaar hebben wij in die FA Cup-finale gestaan. Het is toch iets wat je bereikt hebt, met elkaar", vervolgt de Haaksbergenaar. "Maar een keer winnen van het beste team ter wereld op dat moment, was geweldig. Daar was ik best tevreden mee, ja."

De FA Cup-winst, Ten Hag versloeg met Manchester United rivaal Manchester City op Wembley met 1-2, kwam op een moment dat de Nederlander onder een immense druk stond bij de Engelse gigant. Engelse media waren er namelijk heilig van overtuigd dat de voormalig Ajax-trainer, ongeacht het resultaat in de FA Cup-finale, het veld zou moeten ruimen bij Manchester United.

Na een hectische zomer, waarin mede-eigenaar Sir Jim Ratcliffe zelfs sprak met andere kandidaten, waaronder Thomas Tuchel, mocht Ten Hag aanblijven. De clubleiding was tot de conclusie gekomen dat het de beste trainer al in huis had. Het contract van Ten Hag werd verlengd tot medio 2026, maar het bleek uitstel van executie. Op 28 oktober vorig jaar maakte Manchester United het ontslag van de Nederlander bekend.

Ten Hag mist Old Trafford

Dat de druk bij The Mancunians groot is, dat snapt Ten Hag wel. "Manchester United dat is global, dat is wereldwijd. De uitstraling, het bereik van Manchester United, is immens", aldus Ten Hag, die vervolgens door presentator Joost Hofman gevraagd wordt naar het gevoel toen hij voor de eerste keer Old Trafford binnenliep. "Voor iedere wedstrijd liep ik altijd even alleen Old Trafford in, toen het nog leeg was. Het is toch een iconische plek. Als ik iets mis, dan is het Old Trafford op dit moment."

