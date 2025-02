Woerts oppert opmerkelijke nieuwe functie voor Ten Hag

Chris Woerts ziet in Erik ten Hag de ideale opvolger van Andries Jonker bij het vrouwenelftal van Nederland. Volgens de sportmarketeer is Jonker te beschadigd om verder te gaan als bondscoach van de OranjeLeeuwinnen en moet de KNVB daarom per direct afscheid nemen van de oefenmeester. De suggestie kan echter op weinig goedkeuring rekenen bij René van der Gijp.

De KNVB maakte eind januari bekend dat het contract van Jonker bij de vrouwen van het Nederlands elftal na het komende EK niet verlengd zal worden. Voor de 62-jarige oefenmeester, die zelf dolgraag wilde aanblijven als bondscoach bij de OranjeLeeuwinnen, kwam de beslissing vanuit Zeist als donderslag bij heldere hemel.

Bij Vandaag Inside werpt Hélène Hendriks dan ook de vraag op wat er allemaal aan de hand is bij de vrouwen. "Er is tegenstand binnen de spelersgroep, alleen niemand trekt zijn mond open", reageert Valentijn Driessen. "De KNVB houdt zijn mond en ook Jonker. Je moet je natuurlijk afvragen of je met deze man naar het EK moet. Als de spelers niet met je willen samenwerken, dan wordt het toch wel een probleem."

Hendriks benoemt vervolgens dat Vivianne Miedema 'best wel positief' was over Jonker. "Die meiden zijn natuurlijk allemaal positief", reageert Driessen daarop. "Dat is voor de bühne", roert Derksen zich vervolgens. "Misschien als ze het anoniem gaan vragen dat ze heel veel gaan zeggen", vervolgt Driessen zijn relaas.

Derksen denkt dat KNVB Jonker niet wil beschadigen

Derksen benoemt daarop dat de KNVB geen tekst en uitleg heeft gegeven aan Jonker en dat hij daarom 'geweldig loopt te zeuren' over een 'onrechtvaardige behandeling'. "Ik denk dat de KNVB geen tekst en uitleg heeft gegeven om hem niet te willen te beschadigen. De spelersraad, zoals dat heet, die heeft overleg gehad met de directie over hoe het gaat. Naar aanleiding van die vergadering hebben ze besloten om het contract niet te verlengen."

"Nu komen alle journalisten bij die meiden terecht en die willen hem geen oor aannaaien", gaat Derksen verder. "Die willen toch een beetje solidair zijn. Hij moet zich realiseren dat als de KNVB eerlijk zou zijn en een bulletin met de waarheid naar buiten zou sturen, dat het heel beschadigend voor hem zou zijn." Driessen sluit zich bij de woorden van Derksen aan. "Anders was hij zelf ook wel naar buiten gekomen. Ze zijn hem natuurlijk allemaal zat. Dat kan ik mij ook goed voorstellen na zoveel jaar.

Vervolgens mengt ook René van der Gijp zich in de discussie over het bondscoachschap bij de Oranje vrouwen. "Wie wil er trainer van een dameselftal worden? Dan word je nooit meer serieus genomen op een verjaardag, als je zegt dat je trainer bent van een dameselftal", aldus Gijp. "Dan ben je voor de rest van je leven getekend", reageert Derksen daarop.

Woerts oppert Ten Hag voor de Oranje vrouwen

Chris Woerts, maandagavond bargast bij Vandaag Inside, stelt dat Jonker beschadigd is en dat de OranjeLeeuwinnen daarom niet met hem als bondscoach naar het EK moeten gaan. "Ze zitten in een poule met Frankrijk en Engeland, dat is hartstikke zwaar. Dus je kunt niet met een beschadigde trainer gaan. Ik zou zeggen: bel lekker die Erik ten Hag op. Er is tijd zat." Die suggestie kan op weinig goedkeuring rekenen bij Van der Gijp. "Schei uit, dat doet hij toch niet. Doe nou niet van die rare praat. Dan kun je ook Guardiola bellen. Doe niet zo gek."

