Woerts ergert zich kapot aan Oranje-internationals: 'Hypocriet, allemaal voor de bühne'

Chris Woerts heeft zich naar eigen zeggen 'ontzettend geërgerd' aan de 106 vrouwelijke voetbalsters die zich uitspreken tegen de sponsordeal die de FIFA heeft gesloten met het Saudische staatsoliebedrijf Aramco. Onder de speelsters die de brief ondertekenden bevinden zich de Nederlandse internationals Tessel Middag, en Loes Geurts.

In de brief wijzen de ondertekenaars op de positie van lhbti+'ers en vrouwen, maar ook de algehele mensenrechtensituatie in Saudi-Arabië. Dat de wereldvoetbalbond met zo'n land in zee gaat, is de vrouwen dan ook tegen het zere been: "Wij willen geen onderdeel zijn van die verdoezeling", leest het.

In de online rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside brengt Woerts de brief ter sprake. "Ik heb me ontzettend geërgerd aan die Vivianne Miedema en die 106 speelsters", zegt de sportmarketeer. "Dan denk ik: Joh, dat is allemaal voor de bühne. Die vrouwen hebben plotseling ook een mening", fulmineert Woerts.

Presentator Wilfred Genee onderbreekt het betoog om Woerts op het seksistische karakter van die laatste opmerking te wijzen. "Nee, dat is niet zo bedoeld", reageert Woerts. "Maar zij hebben zich er niet in verdiept, ík heb me erin verdiept. Die brief is puur voor de bühne. Zij (Miedema, red.) werkt voor een organisatie, zij moet het intern bespreekbaar maken bij Manchester City. Want Abu Dhabi is óók geen democratie. Maar dan hebben ze een mening over iets wat in Saudi-Arabië gebeurt? Los eerst je eigen problemen op, ik vind het hypocriet", besluit Woerts het onderwerp.

