Miedema ondertekent brandbrief: 'Dit is een stomp in de buik van het vrouwenvoetbal'

Ruim honderd vrouwelijke profvoetballers spreken zich uit gezamenlijk uit tegen de sponsordeal die wereldvoetbalbond FIFA in april sloot met het Saudische staatsoliebedrijf Aramco. In een gezamenlijke brief, die onder meer is ondertekend door , wordt de deal 'een middelvinger naar het vrouwenvoetbal' genoemd.

De brief is verspreid onder 24 media wereldwijd, waaronder Trouw in Nederland. De ondertekenaars hebben bijvoorbeeld grote bezwaren tegen de sponsordeal vanwege de positie van lhbti+’ers en vrouwen in Saudi-Arabië. “Maar ook de rechten van alle andere Saudische burgers worden vertrapt.” Volgens de ondertekenaars investeert het Saudische regime miljarden in sport om ‘de aandacht af te leiden van wrede mensenrechtenschendingen in het land’. “Wij willen geen onderdeel zijn van die verdoezeling.” De deal wordt 'een stomp in de buik van het vrouwenvoetbal' genoemd.

Artikel gaat verder onder video

Aramco is dankzij de deal ook sponsor van het WK voor vrouwen in 2027. Dat is een doorn in het oog voor de speelsters. “Stel je voor dat lhbti+-spelers, van wie velen helden in onze sport zijn, Aramco op het WK moeten promoten, het staatsoliebedrijf van een regime dat die relaties en de waarden waar zij voor staan criminaliseert.” Bovendien wordt gewezen naar de bijdrage van het bedrijf aan klimaatverandering. Aramco is het bedrijf met de hoogste CO2-uitstoot ter wereld en volgens de ondertekenaars verantwoordelijk voor ‘de brandende toekomst van het voetbal’.

LEES OOK: ‘Het is makkelijk voor spelers om naar de FIFA en de UEFA te wijzen, maar je moet ook naar je club wijzen’

Reactie FIFA

De brief is ondertekend door 106 speelsters uit 24 verschillende landen. Nederlandse ondertekenaars zijn Oranje-aanvoerder Vivianne Miedema, initiatiefnemer Tessel Middag (44 interlands) en Loes Geurts (125 interlands). De FIFA reageert door te zeggen dat het de sponsordeal met Aramco ‘op waarde schat’ en dat het alle inkomsten in het voetbal investeert, ook het vrouwenvoetbal.