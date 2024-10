‘Het is makkelijk voor spelers om naar de FIFA en de UEFA te wijzen, maar je moet ook naar je club wijzen’

Sjoerd Mossou vindt dat niet alleen de FIFA en de UEFA schuldig zijn aan de overvolle speelkalender. De journalist van het Algemeen Dagblad stelt dat clubs ook in de spiegel mogen kijken, mede door de reizen die clubs in de voorbereiding maken om hun zakken te vullen.

“Er hebben heel veel partijen boter op hun hoofd”, steekt Mossou van wal bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. “Het is volkomen terecht dat er naar de FIFA en de UEFA wordt gekeken en gewezen, want die blijven maar toernooien bedenken en wedstrijden erin pompen. Maar kijk eens naar al die clubs die commerciële reisjes maken, die internationale wedstrijden spelen die nergens op slaan.”

Ook voor trainers is een rol weggelegd, stelt Mossou. “Je hebt vijf wissels tegenwoordig, je kunt vrij veel rouleren. In Engeland, zeker in de topcompetities, hebben ze mega veel spelers. Maak daar dan ook gebruik van. Het is wel iets van het hele voetbal. Je kunt niet zeggen: het is de schuld van die. Nee, clubs hebben zelf ook een verantwoordelijk”, vervolgt hij.

“Als je het wil oplossen, dan zal iedereen ook moeten erkennen dat je het samen moet oplossen”, stelt Mossou. Hans Kraay junior oppert vervolgens dat clubs in de voorbereiding niet naar Australië of Indonesië moeten gaan om de zakken te vullen. “Exact”, reageert Mossou. “En daar komt voor de spelers een beter salaris uit voort, uit al die wedstrijden. Dus iedereen is een beetje schuldig, en ook clubs.”

Mossou vindt dat spelers clubs moeten aanspreken

Als het aan Mossou ligt, dan spreken spelers hun eigen club ook aan. “Het is makkelijk voor spelers om naar de FIFA en de UEFA te wijzen, en dat is ook logisch, maar je moet ook naar je club wijzen. Je moet toch eigenlijk ook zeggen: allemaal prima, leuk en aardig, maar dan moeten wij ook minder spelen bij onze clubs.”

Daarnaast wijst de journalist ook naar Manchester City. “Zij hebben in het hele concern duizend spelers. Ik weet ook wel dat ze niet allemaal voor Manchester City kunnen spelen, maar Guardiola is natuurlijk wel de allerlaatste die mag lopen klagen dat zijn spelers te zwaar belast worden”, besluit hij.

