Mossou schenkt klare wijn inzake Bosz: ‘Dit is een klassiek voorbeeld van klassenjustitie’

Sjoerd Mossou is van mening dat Peter Bosz van geluk mag spreken dat scheidsrechter Danny Makkelie hem niet bestrafte met een rode kaart na zijn uitbarsting tijdens PSV – Sparta Rotterdam. De oefenmeester van de Eindhovenaren maakte flink misbaar nadat zijn ploeg geen strafschop kreeg. Bosz werd ‘slechts’ bestraft met geel, waardoor er volgens de journalist sprake is van ‘klassenjustitie’. Vooral omdat Willem II-trainer Peter Maes en NAC-trainer Carl Hoefkens wel rood kregen.

“Je zit ernaar te kijken en wat ik het gekste vond, en dat is onderbelicht gebleven, is dat Bosz eigenlijk boos wordt op Makkelie in die wedstrijd terwijl hij eigenlijk gematst wordt”, begint Mossou bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. “Als je kijkt naar de richtlijnen van de KNVB als het gaat om trainers. We hebben er een paar voorbeelden van gezien. Zo werd Maes weggestuurd met twee keer geel en daarna heb je dat met Hoefkens ook gehad bij NAC. Dat is prima, want dat zijn de richtlijnen die aan het begin van het seizoen zijn afgesproken. Het is prima dat we daar streng op zijn met z’n allen.”

“Vergelijk de uitbarsting van Bosz eens met Maes en Hoefkens”, haalt Mossou vervolgens aan, waarna de beelden van de PSV-trainer worden getoond. “Dit gaat inderdaad ietsje langer door dan bijvoorbeeld met Maes”, concludeert presentatrice Fresia Cousiño Arias. “Dit is een klassiek voorbeeld van klassenjustitie”, reageert Mossou vervolgens.

“Een duidelijker voorbeeld bestaat er bijna niet. Hij wordt hier gewoon gespaard door Makkelie. Dus dat heb ik altijd gek gevonden aan het interview, nog even los van de inhoud en de gevolgen daarvan, als je zo ontsnapt en je weet wat de richtlijnen zijn, dan denk je toch van: ik houd even mijn mond dicht. Accepteer het gewoon”, stelt Mossou.

Cousiño Arias licht vervolgens toe waarom Maes twee keer geel kreeg van Kooij. “Omdat hij bleef staan en zich na die gele kaart niet omdraaide, moest hij nog een gele kaart geven.” Mossou begrijpt het wel dat Maes en Hoefkens een rode kaart kregen, maar plaatst wel een kanttekening. “Prima dat ze Maes en Hoefkens wegsturen, maar dan kun je het natuurlijk niet verkopen dat je het hier niet doet. Als je het dan niet doet, dan zou ik als trainer van PSV denken: ik ben hier wel heel goed weggekomen, laat ik nu maar even niks zeggen”, besluit hij.

