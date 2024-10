Maarten Wijffels onthult: 'Peter Bosz houdt het voor zich, maar ergert zich aan Boscagli'

Peter Bosz ergerde zich zaterdagavond aan , zo beweert journalist Maarten Wijffels. In de wedstrijd tussen AZ en PSV (1-2) gaf Boscagli de bal vaker dan gebruikelijk weg aan de tegenstander.

“Bosz hield het voor zich, maar ergerde zich onder anderen aan hem”, schrijft Wijffels op X. “De ene na de andere foute pass. Juist spelers zoals Boscagli zouden zichzelf moeten dwingen tot een maximale prestatie in zo’n tweede helft. Luuk de Jong doet dat. Tillman maakt er stappen in. Perisic kan het wellicht.”

Boscagli gaf 121 passes, het hoogste aantal van alle spelers op het veld in Alkmaar. Daarvan kwamen er 105 aan, een succespercentage van 87 procent. Hij was samen met Rick Karsdorp de PSV'er die het vaakst balverlies leed (zeventien keer)

Bosz was met name over het spel in de tweede helft ontevreden. Hij sprak zijn frustratie daarover niet onder stoelen of banken tijdens de persconferentie. “De tweede helft was slecht. Ik heb me kapot geërgerd. Ik vond het niks”, leek hij te knipogen naar zijn veelbesproken uitspraak over Danny Makkelie.

“Tempo laag, niet meer naar voren gespeeld, alle ballen terug… Ik vond het niks”, zei hij samenvattend. Bosz voegde toe dat hij zijn spelers in de pauze al had gewaarschuwd voor een verval in de tweede helft. “Maar ze luisteren niet naar me.”

