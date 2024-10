Peter Bosz en Luuk de Jong reageren op handgebaar van Noa Lang

Peter Bosz en tillen niet te zwaar aan de doelpuntviering van tegen AZ. De aanvaller van PSV maakte een ‘praatgebaar’ met zijn hand en irriteerde daarmee het publiek van AZ, dat hem trakteerde op een fluitconcert. Volgens De Jong was de reactie echter niet gericht aan de AZ-fans.

Bosz wordt op de persconferentie gevraagd naar het gebaar van Lang, maar gaat er niet inhoudelijk op in. “Ik vond Noa geweldig spelen. Hij was degene die de bal op Guus Til gaf, waar die rode kaart uit voortkwam. Hij maakte een doelpunt. Ik vond hem weer dreigend”, somt de trainer op. “Als ik aan Noa Lang denk, dan denk ik niet aan wat jij benoemt. Dan denk ik aan dit.” De journalist antwoordt: “Maar het is misschien juist jammer dat hij dan dit doet.” Bosz reageert: “Er is geen maar. Dit is het. Noa Lang heeft het goed gedaan vandaag.”

Ook De Jong neemt het op voor zijn ploeggenoot. De aanvoerder van PSV was juist degene die ingreep en Lang weghaalde bij het AZ-publiek. “Ja, iedereen kent Noa een beetje. Het was, zoals hij het tegen mij zei, niet aan het publiek gericht. Aan wie wel? Dat weet ik niet, dat moet je aan hem vragen”, zegt de maker van de 0-1 in de wedstrijd die met 1-2 werd gewonnen.

De Jong wist dat het publiek van AZ op de gebaren zou reageren. “Daarom haalde ik hem ook weg.” De spits krijgt daarna de vraag of de reactie van Lang niet een beetje onnodig was. “Zoals ik al zei: iedereen kent Noa. Hij kan ons heel veel brengen. Hij doet soms dingen, en dat is emotie, maar dat viel allemaal ook wel mee. Natuurlijk gaat het publiek daarop reageren. Dat gebeurt soms in het voetbal.”

