AZ krijgt razendsnelle rode kaart én tegendoelpunt van PSV, Martens doet pijnlijke ingreep

Een horrorstart voor AZ in de wedstrijd tegen PSV. In de tiende minuut kreeg een directe rode kaart voor het neerhalen van Guus Til, net buiten het strafschopgebied. Niet veel later opende PSV de score.

Na een dieptepass van Lang dreigde Til op doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro te kunnen afstormen. Daar stak Møller Wolfe een stokje voor, door hem neer te trekken. Scheidsrechter Allard Lindhout greep naar de rode kaart en daar was de videoscheidsrechter het mee eens.

De mond van Møller Wolfe viel open van verbazing, maar Lindhout kende geen genade. Zodoende had PSV al snel een numeriek overtal in de eerste topper van het seizoen, een wedstrijd waarin sommigen juist de eerste echte weerstand verwachtten.

Het duurde niet lang voordat PSV profiteerde van de nieuwe situatie. In de vijftiende minuut maakte Luuk de Jong van dichtbij de 0-1. Meteen na het doelpunt voerde Maarten Martens een pijnlijke wissel door: middenvelder Sven Mijnans werd vervangen door Denso Kasius. Uit de tv-beelden was duidelijk dat Mijnans daar enorm van baalde.

