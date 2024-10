PSV-aanwinst Nagalo beleeft horroravond bij beloftenploeg

Voor is het een vrijdagavond om snel te vergeten. De zomeraanwinst van PSV mocht op bezoek bij De Graafschap debuteren voor de beloftenploeg, maar met een eigen goal en een blessure verloopt het duel niet zoals gehoopt voor de Burkinees.

Nagalo werd afgelopen zomer door PSV overgenomen van Nordsjaelland. Na drie korte invalbeurten in het eerste elftal, mocht de centrumverdediger vrijdagavond zijn opwachting maken voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie op bezoek bij De Graafschap.

LEES OOK: Vermoeide Peter Bosz zit niet te wachten op persconferentie: 'Ik heb niet zoveel zin om te praten'

De avond begon voor de Burkinees al dramatisch. Na zeven minuten spelen slingerde de thuisploeg een voorzet het zestienmetergebied in, waarna de bal bij de tweede paal ongelukkig in eigen doel werd gewerkt door Nagalo. Daar bleef het leed voor de mandekker niet bij. Na twee blessurebehandelingen moest de zomeraanwinst zich na bijna een half uur spelen laten vervangen met ogenschijnlijk een spierblessure. Hoelang hij daarmee uit de running is, zal moeten blijken.

Klik op de tekst van de tweets (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Horrorstart voor Adamo Nagalo bij debuut voor Jong PSV 😰#grajps — ESPN NL (@ESPNnl) October 18, 2024 Horrordebuut compleet...



30' Adama Nagolo geblesseerd naar de kant 🚑 pic.twitter.com/Z81LidFwdl — ESPN NL (@ESPNnl) October 18, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Harde klap voor PSV-fans: trip naar Paris Saint-Germain wordt verboden

PSV-supporters mogen op 22 oktober niet bij het uitduel met Paris Saint-Germain zijn.