Vermoeide Peter Bosz zit niet te wachten op persconferentie: 'Ik heb niet zoveel zin om te praten'

PSV-trainer Peter Bosz had op de persconferentie van vrijdagmiddag, daags voor de ontmoeting met AZ, niet zo heel veel zin om de aanwezige pers te woord te staan. De oefenmeester van de landskampioen stond de afgelopen dagen in het middelpunt van de belangstelling vanwege zijn tuchtzaak naar aanleiding van zijn uitspraken over scheidsrechter Danny Makkelie. Hoewel Bosz uiteindelijk geen onvoorwaardelijke schorsing opgelegd heeft gekregen, wilde hij er niet veel meer over kwijt.

PSV boekte een kleine twee weken geleden een zwaarbevochten 2-1 overwinning op Sparta Rotterdam en bleef daarmee ook in de achtste competitiewedstrijd van dit seizoen foutloos. Maar na afloop van de ontmoeting met Rotterdam en in de nasleep daarvan ging het vooral over het akkefietje tussen Bosz en Makkelie. De scheidsrechter had Bosz in de wedstrijd op de bon geslingerd na aanmerkingen op de arbitrage vanwege het uitblijven van een strafschop voor PSV. De trainer liet zich na afloop voor de camera gaan over Makkelie en dreigde om die reden een wedstrijd schorsing aan zijn broek opgehangen te krijgen, maar na de tuchtzaak van donderdagavond besloot de tuchtcommissie de geëiste straf om te zetten in een voorwaardelijke schorsing van één duel.

Niets aan de hand dus voor Bosz, maar zijn stemming stond er vrijdagmiddag totaal niet naar om de journalisten uitgebreid te woord staan. Hij reageerde zeer kortaf op vragen van de aanwezige pers, zo blijkt uit tweets van Voetbal International-verslaggever Marco Timmer. “Nee, ik heb geen spijt ergens van en heb ook aan niemand excuses gemaakt. De PSV-leiding heeft me niet op het matje geroepen. Ik wil er verder niks over zeggen. En door”, aldus Bosz, die ook over het ‘dossier’ Jerdy Schouten niet veel kwijt wilde. De middenvelder ontbrak in de recente interlands van Oranje. Volgens PSV kampte hij met vermoeidheid, maar in een interview met De Telegraaf klonk iets heel anders. “Jerdy heeft niet gespeeld, ik was verrast dat hij met dit naar buiten kwam. We hebben het erover gehad, en door.”

Ook op de vraag hoe zijn ploeg ervoor staat daags voor het uitduel met AZ volgde geen uitgebreid antwoord. “Hoe mijn ploeg ervoor staat, weet ik nog niet, dat gaan we tegen AZ zien”, alvorens de hoofdtrainer te kennen gaf dat hij helemaal niet zo op zijn persconferentie zat te wachten. “Nee, ik heb niet zoveel zin om te praten. Ik ben een beetje moe, ik was laat thuis.” Bosz zit zaterdagavond in ieder geval ‘gewoon’ op de bank. Maar in interviews lijken we een andere trainer te zien en te horen te krijgen. “Ik zal minder vrij spreken in interviews. Jammer? Ja, en onnodig. Ik vond het allemaal niet zo ernstig, maar kennelijk moet ik mijn woorden wegen. Ik zal dus voorzichtiger zijn.”

Bosz weet niet hoelang hij Veerman nog moet missen

Gaandeweg zijn perspraatje leek Bosz toch nog wat meer los te komen. Over de absentie van Joey Veerman kan hij niet heel veel zeggen. De middenvelder staat langer aan de kant dan gedacht. Maar hoelang, dat weet Bosz niet. Zonder Veerman gaat PSV een drukke periode tegemoet. Zaterdagavond wacht het bezoek aan AZ, een paar dagen later staat in Parijs de kraker tegen Paris Saint-Germain op het programma. Bosz weet dat er bij zijn spelers een schepje bovenop moet. “We zitten nu in wedstrijden nog niet op het niveau dat we vorig jaar tegen AZ hebben laten zien. Maar de afgelopen twee weken tijdens trainingen wél”, zo leest het.

