Tuchtcommissie trekt schorsing in: Peter Bosz 'gewoon' op de bank bij AZ - PSV

De tuchtcommissie van de KNVB heeft Peter Bosz vrijgesproken. De aanklager betaald voetbal strafte de oefenmeester van PSV met één wedstrijd schorsing na diens uitlatingen over scheidsrechter Danny Makkelie na afloop van het duel met Sparta Rotterdam (2-1). De tuchtcommissie gaat hier echter niet in mee. Bosz heeft een voorwaardelijke schorsing van één wedstrijd opgelegd gekregen. Daardoor kan Bosz tijdens het uitduel met AZ 'gewoon' op de bank zitten namens PSV.

Donderdagavond diende de tuchtzaak in een congreszaal in Zeist. De aanklager betaald voetbal hield voet bij stuk en bleef bij de eis van één wedstrijd schorsing voor Bosz. De aanklager vond de uitlatingen van Bosz in de richting van Makkelie 'cynisch en een aanval op de persoon'. De PSV-trainer heeft geen enkel beledigd woord gebruikt, waardoor de voorgestelde straf volgens de aanklager niet hoog was. Het gaat volgens de aanklager alleen om het 'op verbale/non-verbale wijze in diskrediet brengen van het scheidsrechterskorps'.

Bosz reageerde tijdens het duel tussen PSV en Sparta woedend na het uitblijven van een strafschop in het voordeel van de Eindhovenaren. Volgens de oefenmeester was er sprake van contact tussen Johan Bakayoko en Metinho. Makkelie was niet gediend van het gedrag en bestrafte Bosz met een gele kaart. Na afloop toonde Bosz zich andermaal kritisch in de richting van Makkelie. "Ik ben altijd wel boos op Makkelie. Dat ligt dus misschien meer aan mij. Ik vind het helemaal niks." Hierop werd Bosz dus door PSV bestraft.

Makkelie staat open voor gesprek met Bosz

Enkele dagen na de wedstrijd tussen PSV en Sparta vertelde scheidsrechter Makkelie in gesprek met het Algemeen Dagblad dat hij ook openstaat voor een gesprek met Bosz. “Voor elk gesprek, als daar op het veld aanleiding toe is. We werken in dezelfde wereld, zijn professionals. Dan kun je het gewoon uitpraten. Je komt elkaar toch steeds weer tegen.” In hoeverre dit gesprek er al van is gekomen en of het er nog van komt, is vooralsnog niet bekend.

