Aanklager KNVB wil Bosz schorsen, PSV niet akkoord

De aanklager van de KNVB heeft een schorsing van één duel voor Peter Bosz voorgesteld na zijn uitlatingen aan het adres van Danny Makkelie, zo weet Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. PSV en zijn trainer gaan niet akkoord met het voorstel.

Bosz misdroeg zich zaterdag in de wedstrijd tegen Sparta. De trainer reageerde woedend op het uitblijven van een penalty voor PSV na contact tussen Johan Bakayoko en Metinho. Vervolgens toonde Makkelie hem de gele kaart. Na afloop werd Bosz gevraagd naar het incident. “Ik ben altijd wel boos op Makkelie. Dat ligt dus misschien meer aan mij. Ik vind het helemaal niks”, zei de trainer van de koploper. Bosz kreeg veel kritiek op de uitspraak.

Dinsdag werd duidelijk dat de aanklager van de KNVB een onderzoek was begonnen naar de uitlatingen van Bosz aan het adres van de arbiter. In dat onderzoek stond de vraag centraal of het scheidsrechterskorps in diskrediet is gebracht door de uitspraken van de oefenmeester van PSV. Inmiddels heeft de aanklager besloten een schorsing van één duel op te leggen aan Bosz.

Volgens Elfrink gaan Bosz en PSV niet akkoord met deze straf. Woensdag wist de clubwatcher al te melden dat ‘iedereen binnen PSV een eventuele schorsing voor Bosz totaal onzinnig vindt’. Nu de oefenmeester deze straf daadwerkelijk voorgesteld krijgt, is het dan ook niet vreemd dat de Eindhovenaren hiertegen in beroep gaan. Mocht de schorsing voor Bosz blijven staan, mist hij het uitduel met AZ.

