'Gedrag van Peter Bosz is toptrainer onwaardig, totaal ongepast'

Hans Kraay junior is kritisch op Peter Bosz. De uitspraken die Bosz zaterdagavond na PSV – Sparta Rotterdam (2-1) deed over scheidsrechter Danny Makkelie, zijn volgens Kraay ‘toptrainer onwaardig’.

Kraay wijst er bij Goedemorgen Eredivisie op dat het de Week van de Scheidsrechter is. “Vooral in het amateurvoetbal verdienen arbiters meer krediet. En er is een enorm tekort, we mogen wel wat respectvoller zijn. Bosz, die het fantastisch doet, zegt eigenlijk dat Makkelie er niks van kan. Dat slaat helemaal nergens op en is totaal ongepast.”

Artikel gaat verder onder video

Bosz kreeg zaterdag een gele kaart tegen Sparta. De trainer reageerde woedend op het uitblijven van een penalty voor PSV na contact tussen Johan Bakayoko en Metinho. Vervolgens toonde Makkelie hem de gele kaart. Na afloop werd Bosz naar het moment gevraagd. “Ik ben altijd wel boos op Makkelie. Dat ligt dus misschien meer aan mij. Ik vind het helemaal niks”, zei de trainer van de koploper.

LEES OOK: PSV ontving bod van meer dan 50 miljoen euro: 'Hij wilde zelf niet, geweldig!'

Mario Been, ook aanwezig bij het praatprogramma van ESPN, zegt dat trainers zich weleens ‘kunnen laten gaan’ in de emotie en dat scheidsrechters dat ook kunnen aanvoelen. Kraay is desondanks niet overtuigd. “In je emotie kan je weleens een wegwerpgebaar maken, maar dit ging voor dertig seconden door. Je kan het soms niet met een scheidsrechter vinden, maar je kan niet zeggen dat Makkelie niks kan. Het is geen koekenbakker.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dissonant van PSV wordt hard aangepakt: ‘Ho, doei doei'

Een invaller van PSV maakte bar weinig indruk in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam.