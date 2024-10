PSV ontving bod van meer dan 50 miljoen euro: 'Hij wilde zelf niet, geweldig!'

Vanuit het Midden-Oosten was afgelopen zomer serieuze belangstelling voor , zo verklapt Frank Arnesen. PSV kon meer dan vijftig miljoen euro opstrijken door Bakayoko te verkopen, maar de vleugelaanvaller had zelf geen oren naar de transfer.

Bij Goedemorgen Eredivisie krijgt Arnesen, die bij PSV in de raad van commissarissen zit, de vraag of er afgelopen zomer serieuze interesse was in Bakayoko. “Dat waren niet echt clubs die heel veel wilden betalen, afgezien van de interesse uit het Midden-Oosten”, zegt Arnesen, die desgevraagd aangeeft dat er vanuit het Midden-Oosten biedingen waren die meer dan vijftig miljoen euro bedroegen. Arnesen zegt echter niet te weten van welke clubs die biedingen kwamen.

Artikel gaat verder onder video

“Ik vind het ook geweldig dat hij er niet naar luistert. Hij gaat daar niet naartoe en dat moet hij ook niet willen.” Arnesen krijgt daarna de vraag of Paris Saint-Germain concreet is geweest. De Franse club werd in het verleden meermaals in verband gebracht met Bakayoko. “Dat weet ik niet. Daar bemoei ik me niet mee.” Volgens tafelgast Mario Been moet Bakayoko naar een club waar hij altijd speelt.

LEES OOK: Noa Lang zorgt voor verbazing: 'Wat doet hij hier?!'

“Hij moet nog groeien in zijn niveau”, zegt Been over Bakayoko. “Paris Saint-Germain is dan niet de juiste club. Ik denk dat hij er goed aan heeft gedaan om te blijven.” De 21-jarige Bakayoko speelde zaterdag in de tweede helft mee tegen Sparta Rotterdam (2-1 zege), maar kon niet terugkijken op een goede invalbeurt.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Zechiël stelt pijnlijke vraag aan PSV'er en weet de grote droom van 'Jaxie'

Feyenoord-middenvelder Gjivai Zechiël plaagt een speler van PSV.