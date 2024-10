Dissonant van PSV wordt hard aangepakt: ‘Ho, doei doei'

maakte zaterdagavond als invaller weinig indruk in de wedstrijd tussen PSV en Sparta Rotterdam (2-1). Volgens journalist Maarten Wijffels leverde Bakayoko geen enkele aanvallende bijdrage en beging hij een forse fout in de blessuretijd, die PSV bijna fataal werd.

Bakayoko stond als vervanger van Ivan Perisic de gehele tweede helft op het veld. Door een rode kaart van Matteo Dams in minuut 49 was Sparta na de pauze gevaarlijker dan PSV. In de tegenaanval kon Bakayoko weinig betekenen voor PSV.

In de 98ste minuut leidde balverlies van Bakayoko nog tot een doelpunt van Mike Eerdhuijzen, maar die treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. “En daar ontsnapte PSV in de laatste minuut na typerende fout Bakayoko. Geen enkel gevoel van urgentie bij zijn invalbeurt”, schrijft Wijffels, journalist van het Algemeen Dagblad, op X.

In een eerdere tweet was hij ook al kritisch op de Belgische buitenspeler. “PSV eigenlijk met negen man. Bakayoko is nog niks vanuit gegaan tweede helft. Overleven”, vatte hij samen. Behalve Wijffels uitten ook diverse supporters van PSV kritiek op Bakayoko.

Ook ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen viel de fout van Bakayoko in de blessuretijd op. De aanvaller liep zich vast en leidde met zijn balverlies de counter van Sparta in. “Bakayoko gaat nog even lekker tikken door het centrum. Ho, doei doei.”

