Tiental van PSV mazzelt: wereldgoal De Jong, Sparta mist reuzenkansen

PSV heeft in het eigen Philips Stadion een moeizame overwinning geboekt. De koploper van de Eredivisie behoudt winstreeks, maar het ging allemaal met de grootst mogelijke moeite. Sparta Rotterdam werd in eigen huis met 2-1 verslagen. Een rode kaart zorgde ervoor dat de mannen van Peter Bosz een moeilijke avond beleefden.

21 punten uit zeven duels. Het zijn de statistieken van de koploper op eenzame hoogte. PSV won alle duels van het Eredivisie-seizoen. Op zaterdagavond kwam Sparta Rotterdam op bezoek in de lichtstad. Sparta behaalde in zeven wedstrijden al tien punten en stond dus, voorafgaand aan het duel met de lijstaanvoerder op de achtste plek.

Binnen minder dan drie minuten tijd kreeg Sparta al een enorme kans op de openingstreffer. Mohamed Nassoh dribbelde en schoot op de goal van Walter Benítez, maar de bal ging nipt naast het doel. Zeven minuten later kwamen de Rotterdammers dan ook daadwerkelijk op een voorsprong. Tobias Lauritsen schoot de bal, in het dak van het doel, hard achter Benítez, en zo stond het 0-1.

Na de openingsgoal van Sparta ging PSV meteen op zoek naar de gelijkmaker in het eigen Philips Stadion. Guus Til kreeg tot tweemaal toe een kopkans, maar beide keren kon Nick Olij, de Sparta-goalie, pareren. Oliver Boscagli besloot in de 34ste minuut de bal op de goal te rossen. Via de rug van Arno Verschueren belandde de bal achter Olij, en zo stond de 1-1 op het scorebord. Slechts vier minuten later stond ook de 2-1 op het scorebord.

Luuk de Jong schoot de bal prachtig met de buitenkant van de voet, heel subtiel, in de linkerbovenhoek. Binnen no-time was de voorsprong van Sparta dus weggepoetst. Na de rust ging Matteo Dams de mist in. De PSV-verdediger haalde Lauritsen neer. De spits van Sparta was anders in zijn eentje op de goal van Benítez afgelopen, en dus kwam het Dams op een rode kaart te staan. De koploper moest met tien man verder.

PSV moest het veertig minuten lang volhouden met tien spelers op het veld, maar de rest van de wedstrijd was allesbehalve een groot spektakel. Sparta probeerde via Nassoh wel de aanval te zoeken, maar het leidde tot vrijwel niets. De mannen van Peter Bosz wisten er zelf ook niet via de counter uit te komen. Til kreeg in de 85ste minuut nog een kans, maar hij schoot de bal keihard op de lat. In de 93ste minuut kreeg Mito nog een enorme kans, maar de bal ging huizenhoog over. Een kopbal van Meissen twee minuten later was ook onsuccesvol. In de laatste seconde schoot Eerdhuijzen nog een bal binnen, maar hij stond buitenspel. Zo wint PSV dus met 2-1, na een spannende partij.