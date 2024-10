Zechiël stelt pijnlijke vraag aan PSV'er en weet de grote droom van 'Jaxie'

Als de jeugdinternationals zich verzamelen bij Jong Oranje, kunnen ze het clubvoetbal niet altijd achter zich laten. In de documentaireserie All Access werden deze week beelden getoond die zijn gemaakt tijdens de vorige interlandperiode, een maand geleden, waarop te zien is dat Gjivai Zechiël, Antoni Milambo (beiden Feyenoord) en Ryan Flamingo (PSV) elkaar plagen.

Zechiël stelt een pijnlijke vraag aan Flamingo. "Hoe voelde je je na Johan Cruijff, dan?", vraagt Zechiël aan Flamingo. Die antwoordt: “Ik voelde me niet fijn.” Zechiël zegt dat te begrijpen en moet vervolgens hard lachen. “Hij doet stoer”, concludeert Flamingo. De strijd om de Johan Cruijff Schaal werd op 4 augustus na strafschoppen gewonnen door Feyenoord.

'Ajax en AZ willen ook kampioen worden'

Daarna ontstaat een discussie tussen Flamingo, Zechiël en Milambo over het kampioenschap in de Eredivisie. De spelers van Feyenoord en PSV spreken hun ambitie uit om kampioen te worden. Flamingo betwijfelt of er verder nog veel concurrenten zijn, maar Zechiël antwoordt: “Hoezo? Jaxie (Ajax, red.) wil kampioen worden, AZ wil kampioen worden…”

De spelers blikken ook alvast vooruit op de onderlinge wedstrijden in de Eredivisie. “Ik ga mijn team vuren, die dag. Dat wil jij niet weten, jongen”, bezweert Zechiël alvast. Milambo heeft niet zo’n zin om vooruit te blikken. “Bij Feyenoord hebben we geleerd: geen woorden maar daden.”

