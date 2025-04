Hesterine de Reus gooit eigen spelers onder de bus na afstraffing tegen FC Twente

Hesterine de Reus heeft na afloop van de ontmoeting tussen FC Twente en Ajax nogal wat opzien gebaard met een uitspraak over haar selectie. De Reus werd vorig jaar door Ajax aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van het vrouwenelftal, maar slaagde er niet in zich te plaatsen voor de Champions League, ligt uit de KNVB-beker en werd maandagmiddag getrakteerd op een 5-1 nederlaag, waardoor er een streep kan door de titel in de Eredivisie Vrouwen. Volgens De Reus vindt haar groep het ‘lastig’ om 'strijd te leveren' én uit te stralen ‘de beste te willen zijn’.

Ajax beleefde vorig seizoen een gedenkwaardige campagne in de Champions League, met onder meer wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA tegen clubs zoals Bayern München, AS Roma en Chelsea. De Amsterdammers moesten uiteindelijk hun meerdere erkennen in Chelsea, maar konden terugkijken op een geslaagd Europees avontuur. In de Eredivisie kwamen ze net tekort in de strijd met FC Twente, maar in de finale van de KNVB-beker waren ze te sterk voor Fortuna Sittard. Al met al een goed seizoen dus. De Reus is er niet in geslaagd die prestaties een passend vervolg te geven. Ajax kwam een paar dagen geleden al tot de conclusie om de samenwerking met De Reus te stoppen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Nieuwe teleurstelling voor Hesterine de Reus: Ajax staat voor schut in Enschede

De Reus is er alles aan gelegen haar periode als hoofdtrainer van Ajax goed af te sluiten, maar haar ploeg werd maandagmiddag afgedroogd door FC Twente: 5-1. Daardoor is de achterstand op koplopers FC Twente en PSV opgelopen tot vier punten. Met nog twee speelronden voor de boeg, kunnen de Amsterdammers het kampioenschap dus vergeten. De Reus meldde zich na afloop voor de camera van ESPN en kreeg van Sanne van Dongen de vraag of ze het gevoel heeft dat ze haar groep nog kan ‘raken’. “Uhm, goede vraag… Uhm… Je blijft één team, hoe je het ook wendt of keert. Je moet de dingen dus samen blijven doen. Uhm… Dus ja”, zo klonk het vage, twijfelachtige antwoord van De Reus.

Van Dongen probeerde De Reus vervolgens te helpen. “Dat toets je natuurlijk door bepaalde dingen die je zegt in de kleedkamer. Dan kijk je je aanvoerder aan, je linksbuiten, je rechtsbuiten… Je kijkt ze eens goed in de ogen aan en je vraagt je af: hebben wij nog een connectie, ja of nee? Wat voel je dan?”, zo zei de presentatrice. Het antwoord van De Reus op die vraag kwam aardig overeen met wat ze eerder zei. “Uhm… Een goede vraag. Ik denk dat we nog steeds één geheel zijn. Dat moet ook. Uhm… Maar, uhm… Wat ik zeg: ik denk niet zozeer dat het daarin zit. Ik bedoel, zij gaan natuurlijk het veld op met de intentie: wij gaan deze wedstrijd winnen. Uhm… Dus waar komt dan de teleurstelling vandaan? Ik denk gewoon dat het vanaf het begin af aan niet goed genoeg loopt. Ik denk dat dat ook in de totale dynamiek zit”, zo klinkt het.

LEES OOK: Sherida Spitse reageert op het vertrek van De Reus en trekt pijnlijke conclusie voor Ajax

'Lastig in deze groep'

De Reus baarde eerder dit seizoen al opzien met uitspraken over het mislopen van Champions League-voetbal. Bovendien gooide ze vorige maand na een nederlaag tegen PSV de handdoek in de ring, terwijl de achterstand op de Eindhovenaren - destijds koploper in de Eredivisie Vrouwen- op dat moment slechts één punt was. Van Dongen was benieuwd wat De Reus ‘anders’ zou doen als ze deze klus opnieuw aan zou gaan. “Ik vraag me af of ik vanaf het begin veel dingen anders had kunnen doen. Nogmaals: we hebben goed getraind. Er was een goed plan, spelers stonden helemaal achter het plan. Maar het gaat niet alleen over het hebben van een plan en het goed kunnen voetballen. Het gaat natuurlijk met name over strijd willen leveren, over de beste willen zijn. En dat is lastig in deze groep”, zo was De Reus toch wel hard voor haar spelers.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Mike Verweij ziet in de Premier League een ex-sterspeler van Ajax die haast onherkenbaar is geworden. 🔗

👉 Hans Kraay junior onthult: kopstukken van Ajax zaten 30 uur met Francesco Farioli in een kamer. Dit is waarom. 🔗

👉 John van 't Schip, vorig seizoen nog interim-trainer in Amsterdam, komt met een héél ander geluid over Ajax. 🔗

👉 Wim Kieft doet een opvallende uitspraak over het uiterlijk van Wout Weghorst. "Waarom? Hij is toch geen negentien ofzo?" 🔗

👉 Khalid Boulahrouz vindt Ajax niet goed genoeg voor het nieuwe Champions League-seizoen. 🔗