Nieuwe teleurstelling voor Hesterine de Reus: Ajax staat voor schut in Enschede

Ajax dreigt maandagmiddag een pijnlijke nederlaag te incasseren in de Eredivisie Vrouwen. De Amsterdammers moeten winnen van FC Twente om in de race te blijven voor het kampioenschap, maar worden in de eerste helft volledig afgetroefd door de ploeg uit Enschede. Ajax herstelde zich nog wel van de vroege openingstreffer van FC Twente, maar keek twee minuten later alweer tegen een nieuwe achterstand aan. Na 27 minuten was de tussenstand al 4-1.

Er is dit seizoen veel te doen om het vrouwenelftal van Ajax. Dat heeft vooral te maken met de uitspraken van coach Hesterine de Reus. Zo gooide De Reus vorige maand na de nederlaag bij PSV al de handdoek in de ring, terwijl de achterstand op de Eindhovenaren - die op dat moment aan de leiding gingen in de Eredivisie - slechts één punt was. Het is is slechts één van de opvallende uitspraken die De Reus dit seizoen deed als hoofdtrainer van Ajax. De Amsterdammers maakten een paar dagen geleden bekend na dit seizoen niet verder te gaan met De Reus.

De Reus zal haar periode als hoofdtrainer van Ajax zo goed mogelijk willen afsluiten, maar dreigt maandagmiddag op bezoek bij FC Twente tegen een forse nederlaag aan te lopen. Het verschil tussen beide ploegen was bij aanvang van hun onderlinge ontmoeting in Enschede slechts één punt in het voordeel van de Tukkers, maar het moet gek lopen willen zij hun voorsprong niet vergroten tot vier punten en daarmee op gelijke hoogte komen met PSV. FC Twente begon ijzersterk aan het duel met Ajax en opende al na twaalf minuten de score via Jaimy Ravensbergen. De topscorer van de Eredivisie maakte acht minuten later haar tweede, nadat Danique Noordman Ajax eerst nog langszij had gebracht.

Na het tweede doelpunt van Ravensbergen was er geen houden meer aan voor Ajax. Liz Rijsbergen bracht de stand op 3-1 en drie minuten later zorgde Kayleigh van Dooren op fraaie wijze al voor de 4-1. Zo keek Ajax na nog geen half uur al tegen een kansloze achterstand aan in de Grolsch Veste, waar de topper in de Eredivisie Vrouwen wordt gespeeld. Slaagt Ajax er niet in zich terug te knokken in de wedstrijd en er alsnog een positief resultaat uit te slepen, dan ziet het de achterstand op FC Twente oplopen tot vier punten. Met hierna nog twee speelronden voor de boeg, lijken de Amsterdammers in dat geval een streep te moeten zetten door de landstitel.

