Ajax-fans weten niet wat ze horen als Hesterine de Reus over de titelstrijd begint

Een opvallende uitspraak van Hesterine de Reus, de trainer van de Ajax Vrouwen. Hoewel haar ploeg slechts een punt achterstand heeft op koploper PSV, gooit ze nu al de handdoek in de ring in de titelstrijd.

Zaterdag raakte Ajax de koppositie in de Eredivisie Vrouwen kwijt aan PSV, na een 3-1 nederlaag in Eindhoven. PSV gaat aan kop met 45 punten. Ajax heeft er 44; FC Twente volgt met 42 punten, maar heeft nog wel een wedstrijd tegoed. Voor PSV en Ajax zijn er nog maar vier wedstrijden te spelen. Mede omdat Ajax en Twente nog tegen elkaar spelen, staat PSV er goed voor en mag de club dromen van de eerste titel ooit in de vrouwenafdeling.

Artikel gaat verder onder video

De Reus heeft nog maar weinig vertrouwen in een landstitel voor Ajax. “Ik denk dat we vorige week al een stapje hebben gezet om het kampioenschap te verspelen (1-1 gelijkspel bij FC Utrecht, red.) en hier verspelen we hem definitief, ja. Ik denk dat dat de realiteit is. Ik hou er wel van om reëel te zijn. Aan het begin van de wedstrijd zei ik: wie de meeste fouten maakt, verliest. Als we fouten maken die we normaal gesproken misschien niet maken, verlies je de wedstrijd”, zegt De Reus tegen ESPN. Veel fans plaatsen op sociale media vraagtekens bij haar mentaliteit.

LEES OOK: Frank de Boer haalt uit naar Ajax

PSV-aanvoerder Gwyneth Hendriks reageert verbaasd op het statement van De Reus. "Dat vind ik apart, volgens mij moeten we nog een paar wedstrijden. Als wij nog steken laten vallen dan ligt nog steeds de weg open. Ik vind het niet helemaal terecht, maar dat moeten ze zelf weten. Als ze het in Amsterdam hebben opgegeven, dat is niet aan ons. Wij gaan ons eigen ding doen. Elke week is een finale."

Toch heeft ook Ajax-aanvoerder Sherida Spitse het gevoel dat de landstitel uit de handen glipt. “Ja, wel een beetje. Vorige week heb je gelijkgespeeld en vandaag verlies je, dat is niet lekker. We zijn nu afhankelijk. De druk ligt nu bij hen, maar ook bij ons. We moeten dicht bij elkaar blijven." Ook over de inzet van haar ploeggenoten is ze niet echt te spreken. "Ik ben 35 en loop daar te sjouwen en te slepen, en jullie zijn nog een stuk jonger. Dan denk ik echt: kom op!”

FootballTransfers: Zo ziet de opstelling van Francesco Farioli er komend seizoen uit bij Ajax

Opvallende uitspraken Hesterine de Reus

Eind september kwam De Reus ook al flink onder vuur te liggen. Zo gaf de trainer van Ajax Vrouwen aan de uitschakeling in de voorronde van de UEFA Women’s Champions League ‘niet zo heel erg zuur’ te vinden. “Heel stiekem vind ik het persoonlijk wel fijn dat we zelf controle hebben over de weekbelasting”, sprak ze destijds tegenover ESPN. Deze uitspraken kwamen haar ook op felle kritiek bij De Oranjezondag en Studio Voetbal te staan. In oktober vertelde De Reus openlijk dat ze vroeger een Feyenoord-fan was en vaak in De Kuip te vinden was.

Toch bizar dat zij is aangesteld😂 — Kev (@Kev2000_NL) March 22, 2025 1 punt achter en nog 4 wedstrijden te gaan. Lekker als je dit tegen je selectie zegt...ik zou als club per direct afscheid nemen. — Marcel van der Voet (@mvdvoet) March 22, 2025 Niet het eerste lompe moment van deze vrouw, lekker weg ermee! — Mattias de Groot (@mattiasdegroot) March 22, 2025 Vreemde uitspraak als je maar 1 punt achter staat. — Do Cappers (@DoCappers) March 22, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Nieuwe beelden Huntelaar leggen bloot waarom hij gemist gaat worden door Ajax

De samenwerking tussen Ajax en Klaas-Jan Huntelaar werd beëindigd, maar de oud-spits is kort te zien in een nieuwe documentaire van de club.