Ibrahim Afellay komt met dodelijke sneer richting trainer van Ajax Vrouwen

Hesterine de Reus, de trainer van Ajax Vrouwen, ligt flink onder vuur na haar opmerkingen over de uitschakeling in de voorronde van de Champions League. Ook bij Studio Voetbal moet de coach het flink ontgelden, waarbij Ibrahim Afellay met een dodelijke sneer aan het adres van de Ajax-trainer komt.

De Ajax Vrouwen delfden in de voorronde van de UEFA Women’s Champions League, dat in de eerste ronde in een minitoernooi werd afgewerkt, het onderspit tegen het Italiaanse Fiorentina (0-1). Daardoor ging er voor de Amsterdammers een streep door een tweede Champions League-avontuur op rij. De Reus was daar niet echt rouwig om en wees tegenover ESPN op de volle speelkalender van Ajax in het afgelopen seizoen. Daarnaast zei ze dat ze het ‘stiekem’ wel fijn vindt dat ze de ‘weekbelasting’ van haar elftal nu in eigen handen heeft.

Deze uitspraken kwamen De Reus al op kritiek van Jan Joost van Gangelen en Sander de Kramer te staan, maar ook Jeroen Stekelenburg vindt de uitlatingen nogal opmerkelijk. "Je mag dit denken, maar je moet het zeker niet hardop zeggen als je trainer bent van de Ajax Vrouwen", reageert de NOS-verslaggever bij Studio Voetbal.

"Daarbij denk ik eigenlijk ook niet dat het klopt, omdat je uiteindelijk beter wordt van dit soort wedstrijden. Je kunt wel trainen, trainen, trainen, maar voetbal is geen computerspelletje. Waarin je beter wordt als je maar traint. Ajax heeft vorig jaar wedstrijden gespeeld in de ArenA voor dertigduizend mensen. Dat maakt je uiteindelijk ook beter en dat mist dit team nu."

Afellay sneert naar De Reus

Tafelgenoot Theo Janssen is ook niet te spreken over de woorden van De Reus. “Belachelijk, echt belachelijk. Iedere sportman, sportvrouw wil op het hoogste niveau spelen”, stelt hij, waarna Ibrahim Afellay met een dodelijke opmerkelijk komt richting de coach van de Ajax Vrouwen. “Zij geeft blijkbaar de voorkeur aan een bingoavondje met haar vriendinnen doordeweeks.”

Ajax Vrouwen had er alles aan moeten doen

Stekelenburg noemt die opmerking flauw, maar haakt er vervolgen wel op in. "Wat er misschien achter zat: moet je niet één of twee aankopen doen om je dan wel te plaatsen voor de Champions League. Daarvan zegt ze: ik ga liever met de jeugd aan de slag. Alleen zelfs dan moet je er toch met de groep die je hebt alles aan doen om het te halen. En ook niet achteraf zeggen dat het niet zoveel uitmaakt. Je moet er enorm van balen", meent Stekelenburg.

Sherida Spitse wordt gek

De huidige gang van zaken bij de Ajax Vrouwen wekt in ieder geval de nieuwsgierigheid van Janssen. “Weet je waar ik benieuwd naar ben. Ik ken haar niet heel goed hoor, maar die Spitse die daar speelt. Die wordt toch helemaal gek? Die denkt toch echt van: waar ben ik beland, alsof ik in de A1 speel”, voegt de analist tot slot toe.

