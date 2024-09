Trainer Ajax Vrouwen shockeert met uitspraken over Champions League: 'Reden voor ontslag'

Hesterine de Reus, de trainer van Ajax Vrouwen, ligt niet wakker van de uitschakeling in de voorronde van de Champions League. Op 7 september verloor Ajax in de eerste voorronde in eigen huis van Fiorentina (0-1). De Reus vindt het prettig dat haar spelers zich nu kunnen focussen op de Eredivisie. Haar uitspraken leiden tot verbaasde reacties op sociale media.

Voorafgaand aan de eerste competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle van zondagmiddag krijgt De Reus van verslaggever Sanne van Dongen de vraag hoe zuur het is dat Ajax in de voorronde werd uitgeschakeld. “Niet zo heel erg zuur”, antwoordt ze. “Het is altijd vervelend om te verliezen, want je gaat een wedstrijd niet in om die te verliezen. Maar de realiteit is ook dat we de competitie belangrijk vinden. Dan is het een enorme extra belasting om dubbele wedstrijden te spelen. Dat heeft Ajax vorig seizoen ervaren. Heel stiekem vind ik het persoonlijk wel fijn dat we zelf controle hebben over de weekbelasting.”

Artikel gaat verder onder video

Ajax beleefde vorig seizoen onder Suzanne Bakker een imposant Champions League-seizoen. In de groepsfase wist Ajax in de Johan Cruijff ArenA, onder het toeziend oog van 13 tot 20 duizend fans, te winnen van Paris Saint-Germain (2-0), Bayern München (1-0) en AS Roma (2-1). In de kwartfinale was Chelsea over twee wedstrijden te sterk. Van Dongen zegt het gevoel te hebben dat Ajax ‘het uit de handen heeft laten glippen’ en vindt het raar dat de club ervoor kiest om dit seizoen ‘te bouwen’.

Een opvallende uitspraak van Ajax Vrouwen-trainer Hesterine de Reus over het mislopen van de Champions League.



"Ik vind het fijn dat we nu zelf controle hebben over de belasting." — ESPN NL (@ESPNnl) September 29, 2024

LEES OOK: Ajax-analyse Sneijder keihard onderuitgehaald: 'Echt volslagen kolder'

“Snap je dat?”, vraagt Van Dongen aan De Reus, die met een kleine glimlach reageert: “Nee, snap ik niet. Nou, ik snap het natuurlijk wel een beetje. Ajax heeft zichzelf op de kaart gezet en dat heeft fans getriggerd. Dit seizoen focussen we ons op de competitie en op het opnieuw bouwen. Ik denk dat we een heel mooie spelersgroep hebben en in de competitie iedere week mooie dingen kunnen laten zien. Ik hoop elke zaterdag of zondag geweldig voetbal te zien met fantastische acties waarvoor de fans naar De Toekomst komen.”

Fans Ajax zijn vol onbegrip

Op X wordt met verbazing gereageerd op de beelden van het interview. “Dit is genoeg reden voor ontslag”, schrijft een voetbalfan bijvoorbeeld. Andere fans van Ajax hekelen het gebrek aan ambitie. “Deze trainer straalt zo niet uit waar Ajax voor staat.”

Ook journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf is kritisch. "Wat een vrijblijvendheid en een totaal gebrek aan topsportinstelling", schrijft hij. "Maar wel voortdurend benadrukken vanuit een doorgeslagen gelijkheidsbeginsel dat ze dezelfde salarissen als de mannen moeten hebben."

Dat is overigens niet het geluid dat vanuit de Eredivisie Vrouwen komt. De speelsters willen echter minstens minimumloon verdienen, zodat ze van het voetbal kunnen leven. Voor zover wordt gesproken over gelijke beloning, gaat het over de vergoedingen uit interlandvoetbal.

Wat een vrijblijvendheid en een totaal gebrek aan topsportinstelling. Maar wel voortdurend benadrukken vanuit een doorgeslagen gelijkheidsbeginsel dat ze dezelfde salarissen als de mannen moeten hebben. https://t.co/z4mvg8ES6G — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) September 29, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen maakt Ajax in één opmerking met de grond gelijk

Johan Derksen vindt het voetbal van Ajax totaal niet goed, laat hij weten.