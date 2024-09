Johan Derksen maakt Ajax in één opmerking met de grond gelijk

Johan Derksen vindt het voetbal van Ajax totaal niet goed. Daags na de grote overwinning van de Amsterdammers op Besiktas (4-0), wil De Snor de fans van de club een toontje laten zingen.

Bij Vandaag Inside laat Derksen gelijk weten niet te snappen van de hosannastemming bij Ajax na de overwinning in de Europa League. "Ik heb me heel erg gestoord aan de euforische verhalen in de kranten. Want ik vond dat ze (Besiktas, red.) ongeveer het niveau van Helmond Sport hadden. Verschrikkelijk. Ze waren niet fit, ze hadden geen techniek. Ze konden geen positiespelletje spelen."

Ondanks de ruime uitslag op donderdag had Derksen op beter voetbal gehoopt in Amsterdam. "Hadden ze die Wim Jonk niet beter hoofdtrainer kunnen maken dan deze druktemaker?" De analist is niet echt te spreken over de nieuwe coach, Francesco Farioli. Ook op Jordan Henderson was Derksen kritisch, na een incident met Bertrand Traoré in de tweede helft. "Als je met kop en schouders erboven uit steekt, pakken ze alles van je. Maar hij heeft nog helemaal niks laten zien. Die hobbelt mee tegen Besiktas, zou ik ook nog meehobbelen. In de Nederlandse competitie valt hij niet eens op, tegen RKC, Willem II of NEC."

Derksen zag ook dat de sfeer er donderdagavond voor, tijdens en na de wedstrijd tegen Besiktas er goed in zat in de Johan Cruijff ArenA en komt met een dodelijke opmerking. "Daar kijk ik wel van op. Ik zag het begin van de wedstrijd en dan zit het bomvol met mensen die met vlaggetjes zwaaien. Dan denk ik: als je van voetbal houdt, heb je geen enkele reden om naar Ajax te gaan kijken."

