Driessen bijt van zich af: 'Daarom is VI een kutprogramma'

Valentijn Driessen stoort zich enorm aan de manier waarop er met zijn persoon omgesprongen wordt bij Vandaag Inside. De journalist van De Telegraaf werd vrijdagavond namelijk te kakken gezet door Wilfred Genee.

De presentator van het praatprogramma heeft beelden opgevraagd van Driessen die een voorspelling doet voor de wedstrijd Ajax - Besiktas. De woorden van de journalist: "Ik denk dat Ajax ook (net als FC Twente bij Manchester United, red.) gaat verliezen tegen Besiktas. Individueel hebben zij zoveel kwaliteiten voorin lopen. Heel veel spelers die ook een goal kunnen maken."

Na eerst wat gelachen te hebben, bijt Driessen van zich af, met een cynische ondertoon. "Daarom is dit gewoon een kutprogramma. Ik kom hier zo vaak en er is geen enkele loyaliteit naar mij. Iedere keer worden dit soort dingen eruit gehaald." Driessen geeft wel toe dat zijn voorspelling niet goed was. "Maar dit keer zat ik ernaast."

Johan Derksen snapt niet van de hosannastemming bij Ajax na de overwinning op Besiktas. "Ik heb me heel erg gestoord aan de euforische verhalen in de kranten. Want ik vond dat ze (Besiktas, red.) ongeveer het niveau van Helmond Sport hadden. Verschrikkelijk. Ze waren niet fit, ze hadden geen techniek. Ze konden geen positiespelletje spelen." Driessen wil er nog wel een specifieke speler uitlichten. "Die keeper (Mert Günok, red.) had gewoon op een eigen wedstrijd gegokt. Het leek helemaal nergens op."

Giovanni van Bronckhorst

De journalist van De Telegraaf weet niet eens of trainer Giovanni van Bronckhorst nog lang aan de Turkse club verbonden is. "Nog een keer zo verliezen en hij (Van Bronckhorst) vliegt eruit." Daar is Hélène Hendriks het niet mee eens. "Nou, hij heeft natuurlijk wel super veel krediet. Hij heeft die Super Cup gewonnen (met 0-5 tegen Galatasaray, red.), staat tweede in de competitie."

Francesco Farioli denkt als trainer van Ajax aan de allerkleinste details.