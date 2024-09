Valentijn Driessen gruwelt van Ajax-ster: ‘Zo verschrikkelijk zwak, dat gedrag’

Valentijn Driessen ergerde zich donderdagavond kapot aan de tirade van tegenover tijdens Ajax – Besiktas. De aanvoerder van de Amsterdammers gaf Traoré opzichtig op zijn donder na een knullige overtreding. Driessen vindt de actie van Henderson ‘verschrikkelijk zwak’, zo vertelt hij bij Kick-off van De Telegraaf.

In de 63e minuut vond er een opmerkelijk moment plaats in de Johan Cruijff ArenA. Terwijl Besiktas ging wisselen, vestigden een groepje Ajax-spelers plotseling de aandacht. Henderson was woedend op Traoré, die vlak daarvoor een onhandige overtreding maakte nadat hij de bal verloor. Onder meer Kian Fitz-Jim en Devyne Rensch moesten het tweetal uit elkaar houden. Op dat moment stonden de Amsterdammers op een riante 3-0 voorsprong.

“Een beetje voor de bühne”, reageert Mike Verweij. “Maar daar moet je natuurlijk ook geen balverlies lijden, ook al is het dan 3-0. Het was een beetje van: kijk eens wie ik ben, Jordan Henderson. Al had hij daar wel het recht toe, maar het was een beetje overdreven”, vervolgt de Ajax-watcher namens De Telegraaf.

Driessen is minder mild voor de aanvoerder van de Amsterdammers. “Zoiets kun je ook gewoon in de kleedkamer doen. Dat hoeft echt niet voor het oog van vijftigduizend mensen. Traoré werd afgefloten voor een overtreding, wat helemaal geen overtreding was. Dat sloeg al nergens op, maar dan ga je ook nog even de grote jongen uithangen. De grote aanvoerder en de ideale prof… Dat vond ik zó verschrikkelijk zwak, dat gedrag”, haalt de chef voetbal genadeloos uit. Henderson reageerde na afloop van de wedstrijd zelf op het opvallende moment.

