Henderson reageert op woede-uitbarsting: ‘Is dit niet intimiderend naar je ploeggenoten?’

vestigde donderdagavond tegen Besiktas (4-0) de aandacht op zich met een opvallend moment in de 63e minuut. De aanvoerder van Ajax gaf flink op zijn kop, nadat de aanvaller een knullige overtreding maakte. Tegenover Ziggo Sport reageert de Engelsman op het tafereel.

Hoewel Ajax op dat moment met maar liefst 3-0 aan de leiding stond, haalde Henderson genadeloos uit naar zijn teamgenoot. “Was het niet intimiderend naar je ploeggenoten?”, krijgt de middenvelder de vraag van Noa Vahle.

“Nee, dat denk ik niet. Als je me hebt zien spelen door de jaren heen, dan is dat voor mij normaal. Het blijft voetbal, we willen winnen, we willen beter worden… Het staat 3-0, ja, maar bij een tegengoal kan de wedstrijd snel omdraaien”, begint Hendo.

“We moeten ieder moment scherp blijven en het is goed om iedereen op hun plek te houden”, sluit Henderson af. De aanvoerder was zeer tevreden over de gewonnen wedstrijd tegen Besiktas. “Deze wedstrijd hebben we over het hele veld gewonnen. We waren beter aan de bal, koelbloedig voor het doel en we verdedigden als team. Over een groot gedeelte waren wij de besten en we kregen dan ook de verdiende drie punten”, sprak de routinier.

