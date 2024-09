Ziggo Sport blundert enorm na Ajax – Besiktas: ‘Koekoek! We zijn live, jongens’

Een opvallend moment na afloop van de wedstrijd tussen Ajax en Besiktas (4-0), waar de regie van Ziggo Sport nog niet helemaal scherp leek te zijn. Toen Hélène Hendriks wilde beginnen aan de nabeschouwing, volgde er een knullig moment, wat voor iedere televisiekijker hoorbaar was.

Ziggo Sport heeft sinds dit seizoen de uitzendrechten over de Europese toernooien en zond, vanzelfsprekend, ook de wedstrijd tussen Besiktas en Ajax uit. Toen het duel eindigde wilde Hendriks beginnen met de nabeschouwing, maar analisten Ronald de Boer en Wesley Sneijder leken de presentatrice niet te verstaan.

“Het was eindelijk weer eens een lekkere Europese avond in de Johan Cruijff ArenA. Wie ben je eigenlijk aan het appen?”, vraagt Hendriks aan De Boer, die niet reageert. “Ronald, koekoek! We zijn live, jongens! Wie ben je aan het appen? We zijn live!”, vervolgt de presentatrice.

“Ik versta er helemaal niks van”, antwoordt De Boer, die vervolgens ook een halve minuut later geen enkel idee heeft wat Hendriks allemaal vraagt. Op X wordt het knullige moment massaal onder de loep genomen:

Ajax is enorm goed begonnen aan de competitiefase in de Europa League. De eerste tegenstander van de club uit de hoofdstad was het Besiktas van Giovanni van Bronckhorst. In de eigen Johan Cruijff ArenA werden de Turken met 4-0 verslagen. De ruime overwinning brengt Ajax naar een eerste plaats in de Europa League-stand.

