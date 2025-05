PSV bereidt zich voor op mogelijk kampioensfeest

Als PSV komende zondag op bezoek bij Sparta Rotterdam alsnog kampioen wordt, dan zal het een dag later, op maandag 19 mei, gehuldigd worden. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. In Eindhoven worden meerdere scenario's voorbereid door de club, de gemeente en de horeca.

Nog geen drie weken terug leek de titelstrijd beslist in het voordeel van Ajax. De Amsterdammers bogen een achterstand van negen punten om in een voorsprong van hetzelfde aantal. Alleen bij de ploeg van trainer Francesco Farioli is er ook flink wat zand in de motor gekomen. Door nederlagen tegen FC Utrecht (4-0) en NEC (3-0) en een gelijkspel tegen Sparta (1-1), vergooide het acht punten van deze voorsprong. Daardoor is er nu slechts een gaatje van één punt de achtervolgers uit Eindhoven.

LEES OOK: Databureaus: Ajax wordt ondanks inzinking kampioen

Artikel gaat verder onder video

In Eindhoven gloort er dan ook weer hoop op een titel en daarom worden er alvast voorbereidingen getroffen voor een mogelijk kampioensfeest. Bij de laatste speelronde in de Eredivisie, als PSV het dus opneemt tegen Sparta Rotterdam, dan zullen er grote schermen worden geplaatst in de stad als PSV op eigen kracht kampioen kan worden. De gemeente wil geen details delen, maar het Eindhovens Dagblad weet dat er al volop voorbereidingen worden getroffen.

Na woensdagavond, als PSV het thuis opneemt tegen Heracles Almelo en Ajax op bezoek gaat bij FC Groningen, is bekend of de ploeg van trainer Peter Bosz op eigen kracht kampioen kan worden. Hiervoor zal het zelf moeten winnen in het eigen Philips Stadion en mag Ajax maximaal een puntje meenemen uit de Euroborg.

LEES OOK: PSV gaat mogelijk shoppen in Rotterdam voor defensieve versterking

Horeca Eindhoven bereidt zich voor op kampioensfeest PSV

De horeca van Eindhoven bereidt zich inmiddels voor, zodat het zondag klaar is voor een mogelijk kampioensfeest. De gemeente Eindhoven wil er zelf nog niet al te veel over kwijt. "We bereiden ons achter de schermen voor op een mogelijk kampioenschap", aldus een woordvoerder van burgemeester Jeroen Dijsselbloem. "We hopen later deze week meer duidelijkheid te kunnen geven."

Resterend programma Ajax en PSV

Koploper Ajax speelt woensdagavond om 20.00 uur de uitwedstrijd tegen FC Groningen en wacht zondagmiddag om 14.30 uur de thuiswedstrijd tegen FC Twente. PSV neemt het in eigen huis op tegen Heracles Almelo en gaat vervolgens op bezoek bij Sparta Rotterdam. Omdat het de laatste twee speelronden van de Eredivisie betreft worden de duels gelijktijdig afgewerkt.

➡️ Meer PSV nieuws

👉 El Ahmadi: 'Met hem erbij was PSV echt wel kampioen geweest' 🔗

👉 Noa Lang onthult: 'Makkelie kwam naar me toe en zei...'🔗

👉 Enorm drukke transferzomer voor PSV: zes basisspelers dreigen te vertrekken 🔗

👉 Boscagli plots in verband gebracht met verrassende club 🔗

👉 PSV bevestigt interesse in 'beste speler van de Eredivisie' 🔗