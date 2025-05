PSV gaat mogelijk shoppen in Rotterdam voor defensieve versterking

PSV is serieus geïnteresseerd in Sparta Rotterdam-verdediger Marvin Young. Dat meldt Mounir Boualin van SoccerNews. De pas negentienjarige centrale verdediger beleeft dit seizoen zijn definitieve doorbraak bij de Kasteelheren en heeft zich dus in de kijker gespeeld bij de Eindhovenaren.

Bij PSV gaat er deze zomer veel gebeuren op transfergebied. Vooral op defensief gebied is er flink wat werk aan de winkel voor technisch directeur Earnest Stewart. Olivier Boscagli, Rick Karsdorp en Tyrell Malacia vertrekken sowieso uit Eindhoven, terwijl ook Richard Ledezma op weg lijkt naar de uitgang.

In de zoektocht naar defensieve versterking is de naam van Borussia Mönchengladbach-verdediger Ko Itakura, die afgelopen zomer ook al in beeld was, ook weer voorbijgekomen. Bij Studio Voetbal liet Stewart weten dat de Japanner nog altijd in beeld is. Daarnaast kijkt PSV ook naar jonge en talentvolle verdedigers, zoals Young.

SoccerNews weet dat PSV de interesse inmiddels ook kenbaar heeft gemaakt bij de entourage van de 1,82 meter lange rechtspoot. De Eindhovenaren hebben zich echter nog niet gemeld bij Sparta zelf. Volgens De Telegraaf is de regerend landskampioen niet de enige ploeg met belangstelling voor het jeugdexponent van de Rotterdammers, die wordt bijgestaan door voormalig FC Twente- en Feyenoord-verdediger Dwight Tiendalli.

Young mogelijk opvolger van Ledezma

De negentienjarige Young, die in april werd verkozen tot Johan Cruijff Talent van de Maand, kan naast centraal achterin ook als rechtsback uit de voeten. Daarmee zou de uit het Zeeuwse Middelburg afkomstige verdediger ook een mogelijke vervanger kunnen zijn voor Richard Ledezma. De Amerikaan heeft een aflopend contract bij PSV en lijkt deze niet te gaan verlengen, aangezien hij ook een aanbod van de Mexicaanse clubs Club América en Chivas Guadalajara op zak heeft.

